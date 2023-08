REPUBBLICA- Sirene d’Oriente: L’Arabia tenta Osimhen e Zielinski

Osimhen e Zielinski corteggiati da club arabi con ingaggi faraonici: proposte economiche monstre, ma cosa accadrà?

CALCIOMERCATO NAPOLI. Victor Osimhen e Piotr Zielinski sono al centro di voci di mercato che li vorrebbero tentati da ricchissime offerte provenienti dai club arabi. In particolare l’Al Hilal per Osimhen e l’Al Ahli per Zielinski.

L’Arabia tenta Osimhen e Zielinski, Napoli in attesa

L’eco delle parole di Rudi Garcia non si è ancora spenta, e già le onde del mercato iniziano a sconvolgere le acque partenopee. Il tecnico francese aveva sollevato dubbi sui due gioielli del Napoli, Victor Osimhen e Piotr Zielinski, e ora le sirene dal Medio Oriente rischiano di portarli lontano dall’ombra del Vesuvio.

Osimhen, tra Premier League e ingaggi da capogiro

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, l’attaccante nigeriano ha sempre avuto un occhio puntato sulla Premier League, e non lo ha mai nascosto. Ma mentre si pensava al rinnovo con il Napoli, come cosa fatta, dall’Arabia è giunta un’offerta capace di far girare la testa a chiunque: l’Al Hilal propone un ingaggio da 35 milioni di euro netti l’anno. Una cifra vertiginosa, che potrebbe far vacillare le certezze di Osimhen, anche se la Saudi League non rappresenta la sua prima scelta dal punto di vista tecnico.

Zielinski, l’addio si avvicina?

Il centrocampista polacco, colonna del Napoli, sembrava voler rinnovare il suo legame con il club partenopeo. Ma le difficoltà contrattuali e una proposta allettante dall’Al Ahli potrebbero cambiare le carte in tavola. Una cifra monstre di 12 milioni di euro come ingaggio potrebbe convincere Zielinski a intraprendere una nuova avventura. Le parole della moglie Laura su Instagram sembrano preannunciare un possibile addio: una foto evocativa e la frase “Non ero pronto a salutarti”.

Cosa farà il Napoli?

Il club azzurro si trova di fronte a decisioni cruciali: riuscirà a trattenere i suoi campioni o sarà costretto a cederli alle lusinghe d’Oriente? Il mercato, come sempre, riserva sorprese e colpi di scena, e i tifosi partenopei attendono con trepidazione le prossime mosse della società.