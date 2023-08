Napoli: spuntano voci sul sostituto di Osimhen

Il Napoli può perdere Victor Osimhen tentato dal giocare in Saudi Pro League, piace Boulaye Dia della Salernitana.

Calciomercato Napoli – A dodici giorni dalla prima partita di campionato il Napoli, così come altri club di Serie A rischiano di perdere giocatori importanti. La Saudi Pro League ha soldi pressoché infiniti da spendere sul mercato. Così anche la possibilità di vedere Osimhen in Arabia Saudita non è da escludere.

Il fondo Pif finanzia senza freni e si può arrivare ad accontentare Aurelio De Laurentiis con una cifra vicina ai 180 milioni di euro per il cartellino di Osimhen, oltre che il giocatore. Il nigeriano viene tentato con un ingaggio da circa 45 milioni di euro a stagione.

Insomma davvero tanti soldi, a cui anche Osimhen sembra non voler rinunciare, nonostante a 24 anni potrebbe ambire ad un ‘altro tipo di calcio’. Il Napoli non può escludere che Osimhen vada via, per questo si tiene pronto ad acquistare il sostituto del nigeriano.

Napoli: quanto costa Dia della Salernitana

Il nome caldo che gira in queste ore è quello di Boulaye Dia della Salernitana, giocatore che piace moltissimo ad Aurelio De Laurentiis. Il giocatore aveva una clausola da 25 milioni di euro che però è scaduta a luglio. Ora bisognerà trattare con Iervolino che difficilmente cederà l’attaccante (16 gol e 6 assist nella scorsa stagione) per una cifra inferiore.