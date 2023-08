Sky: Mario Rui pronto a dire addio al Napoli, niente rinnovo

Il Napoli e Mario Rui non trovano l’accordo per il rinnovo di contratto il giocatore può lasciare il club azzurro.

Calcio Napoli tutte le notizie – Il Napoli non ha ancora trovato l’accordo per la firma sul nuovo contratto di Mario Rui. Il terzino portoghese sembrava vicino ad un nuovo accordo, ma al momento è tutto in alto mare. Secondo quanto riferisce Sky le trattative per il rinnovo di Mario Rui col Napoli si sono bruscamente interrotte, anche se l’accordo scade nel 2025.

Non si esclude una possibile cessione di Mario Rui, piace alla Lazio di Sarri, che lo porterebbe volentieri a giocare a Roma.