Del Genio: “Napoli numericamente servono acquisti, ecco chi manca”

Paolo Del Genio si sofferma a parlare sul calciomercato del Napoli, che ha bisogno di rinforzi soprattutto a centrocampo.

Notizie Calcio Napoli – Il giornalista Paolo Del Genio a Radio Goal dice: “Il Napoli ha le coppie fatte in difesa: Meret/Gollini, Poi a destra Di Lorenzo/Zanoli, a sinistra Mario Rui/Olivera, i centrali sono Rrahmani/Ostigard e Jesus/Natan. Per quanto riguarda il centrocampo il discorso è diverso.

Zielinski è vicino ad andare via, lo vogliono in Saudi Pro League. Poi c’è da contare anche la possibile cessione di Demme. A quel punto c’è Lobotka e una casella vuota, Anguissa e una casella vuota e poi Elmas/Gaetano, se Gaetano resta. Quindi in questo caso servono almeno due o tre acquisti, proprio a livello numerico. In attacco invece siamo al completo se non parte Lozano e soprattutto se non parte Osimhen“.