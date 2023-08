Alvino: “Zielinski via? De Laurentiis ha un piano, potrebbe arrivare un nuovo talento”

Carlo Alvino analizza la situazione di Zielinski e svela il possibile grande colpo di De Laurentiis per rinforzare il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’aria a Napoli sembra carica di cambiamenti. Piotr Zielinski, pilastro del centrocampo partenopeo, potrebbe dire addio al club azzurro, ma Aurelio De Laurentiis ha già un piano in mente. Carlo Alvino, giornalista vicino ai fatti di casa Napoli, ha fornito illuminanti dettagli durante l’ultima puntata di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Zielinski è stata una sorpresa, poiché molti credevano in un rinnovo del contratto con un taglio dell’ingaggio, ma ciò non si è concretizzato“, ha commentato Alvino. Le offerte dall’Arabia Saudita, che sembravano rientrate, sono invece tornate prepotentemente alla carica, raggiungendo apparentemente l’obiettivo. E il Napoli, dal canto suo, sembra pronto ad accettare la proposta.

Ma il presidente De Laurentiis non intende certo dormire sugli allori. “Il Napoli investirà i fondi derivanti dalla cessione di Zielinski per portare al San Paolo un talento giovane e promettente“, ha svelato Alvino, sottolineando come la società abbia messo nel mirino profili come quello di Koopmeiners o Gabri Veiga, quest’ultimo descritto come “un vero predestinato”.

Con un mercato in costante evoluzione, le mosse del Napoli sembrano decisamente strategiche. L’obiettivo è chiaro: rinnovare il centrocampo senza perdere in qualità. La determinazione di De Laurentiis è evidente, tanto che, come sottolineato da Alvino, “se non ci sarà margine di trattativa, il Napoli potrebbe pagare direttamente la clausola di rescissione del giocatore, come già fatto in passato con altri talenti come Kim e Fabian Ruiz“.

Un chiaro segnale di come il Napoli voglia sostituire adeguatamente Zielinski con un grande colpo a centrocampo. La volontà di De Laurentiis sembra quella di non farsi trovare impreparato e di regalare subito a Garcia un rinforzo di livello.