Corbo lancia l’allarme: “Infortuni Osimhen-Rrahmani, il Napoli richiami Sinatti immediatamente”

Corbo critica la preparazione atletica del Napoli dopo gli infortuni di Osimhen-Rrahmani, chiede a De Laurentiis di richiamare subito il preparatore Sinatti.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Gli infortuni occorsi a Osimhen e Rrahmani riaccendono le critiche sulla preparazione atletica del Napoli. Secondo Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, il presidente De Laurentiis dovrebbe richiamare subito l’ex preparatore Francesco Sinatti.

“L’infortunio muscolare a Osimhen e Rrahmani, soino una grave campanello d’allarme. A questo punto, occorre una verifica sulla preparazione” ha dichiarato Corbo.

“Io richiamerei subito Sinatti, il quale ha meritato massima fiducia portando grandi risultati. È stato un errore accontentare Garcia con l’inserimento del suo uomo di fiducia Rongoni“.

Secondo Corbo, De Laurentiis deve fare mea culpa per aver permesso a Sinatti di andar via per orgoglio dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie da Rongoni.

“La preparazione di Garcia mi sembra all’antica, con carichi di lavoro pesanti. Rongoni non conosce il vissuto e il lavoro svolto in passato da Sinatti con ottimi risultati” aggiunge il giornalista.

Corbo infine lancia un appello a De Laurentiis: “Spero intervenga subito richiamando Sinatti, che so essere ancora libero. La sua preparazione fu fondamentale per lo scudetto, frutto anche del lavoro dello staff. Solo il presidente può correggere quella che ritengo un’ingiustizia“.

Corbo accende il dibattito sulla preparazione atletica del Napoli alla luce degli infortuni occorsi. I tifosi si augurano di recuperare al più presto i giocatori fermi ai box.