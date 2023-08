Il Mattino – Troppi infortuni nel Napoli, De Laurentiis dubbi su Rongoni

Il Napoli ha avuto troppi infortuni nel ritiro, De Laurentiis dubbioso su preparatore Rongoni: ieri colloquio con il medico Landolfi.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis è preoccupato per la lunga serie di infortuni che ha colpito il Napoli in questo ritiro estivo. Come riporta Il Mattino, il numero uno azzurro inizia a porsi delle domande su questa catena di infortuni che sta falcidiando la rosa di Rudi Garcia. Troppi gli “affaticamenti” muscolari che preoccupano in vista dell’inizio del campionato.

De Laurentiis Preoccupato: Il Napoli Affronta una Serie di Infortuni

L’elenco degli infortuni del Napoli sembra non avere fine, e questo sta preoccupando non solo i tifosi, ma anche il presidente. Per De Laurentiis non è normale tutta questa serie di indisponibili, considerando che lo staff medico del Napoli è sempre stato all’avanguardia nella prevenzione. La situazione scuote l’ambiente e mette Rongoni nella necessità di dare delle risposte convincenti.

Un Colloquio Con Landolfi

Raffaele Landolfi, che nel Napoli ricopre il ruolo onorario di coordinatore scientifico e medico, è sceso in campo. Landolfi, che è considerato uno degli uomini di fiducia di De Laurentiis, ha avuto una lunga conversazione con il preparatore Paolo Rongoni.

Dubbi su Rongoni

La frequenza di questi infortuni sta generando dei dubbi sul metodo di lavoro di Rongoni. Le domande di De Laurentiis sono legittime, considerando la rinomanza del team medico e atletico del Napoli, sempre all’avanguardia nella gestione e prevenzione degli infortuni muscolari.

Una Situazione Preoccupante

La situazione degli infortuni nel Napoli non può essere semplicemente definita come “un caso”. Piuttosto, sembra che ci siano delle problematiche più profonde che necessitano di risposte immediate. Il preparatore di Garcia, quindi, si trova di fronte alla necessità di fornire queste risposte.

La Necessità di Risposte

De Laurentiis, come il resto del club e dei suoi tifosi, ha bisogno di risposte. Le preoccupazioni riguardo alla salute dei giocatori, soprattutto in vista dell’inizio del campionato, sono giustificate. Il Napoli, noto per la sua eccellenza nel prevenire e gestire gli infortuni muscolari, si trova ora in una posizione di incertezza. Solo il tempo dirà se le risposte fornite saranno sufficienti.