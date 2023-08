Infortuni: Kvaratskhelia tiene in ansia il Napoli, Osimhen in palestra

Gli infortuni in casa Napoli tengono in ansia i tifosi e Rudi Garcia. Kvaratskhelia è in ripresa, Zielinski è stato fotografato col ghiaccio, Osimhen solo palestra.

C’è tanta apprensione per gli infortunati del Napoli che sta svolgendo la preparazione a Castel di Sangro. Quello che preoccupa maggiormente è sicuramente Kvaratskhelia. Il georgiano è stato ripreso da Luca Cerchione a Castel di Sangro, l’attaccante cammina bene ma le sue condizioni destano ancora perplessità e è ancora al top della forma. La speranza di Garcia è di poterlo riavere il prima possibile.

Anche perché gli infortuni del Napoli cominciano ad essere tanti: Zedadka, Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia oggi hanno lavorato a parte. Ma anche Zielinski oggi si è fermato in allenamento ed è stato ripreso con una borsa del ghiaccio sul ginocchio.

Intanto anche oggi Osimhen, alle prese con un problemino muscolare, si è allenato solo in palestra.

Ma tra gli infortuni del Napoli quello più grave riguarda Anguissa. Il giocatore africano resterà fuori per circa tre settimane. Se la diagnosi dovesse essere rispettata, allora Garcia non lo avrà per la prima giornata di campionato, a quel punto i centrocampisti in casa azzurra sarebbero veramente contati.