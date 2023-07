Addio di Sinatti al Napoli, il retroscena: Di Lorenzo ha provato a trattenerlo

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha tentato di convincere l’ormai ex preparatore atletico azzurro, Francesco Sinatti, a restare.

Giovanni Di Lorenzo ha fatto il possibile per convincere Francesco Sinatti, preparatore atletico ormai ex del Napoli, a restare nella squadra partenopea, ma i suoi sforzi sono stati vani. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Sinatti ha voluto comunicare la sua decisione di lasciare il club giovedì scorso e ha inviato un messaggio di addio al capitano Di Lorenzo. Nonostante i tentativi del leader del team, Sinatti non è tornato sui suoi passi.

Non è la prima volta che Sinatti lascia il Napoli: già in passato, durante l’era di Carlo Ancelotti, il preparatore atletico non era stato confermato nello staff tecnico e aveva continuato a essere sotto contratto con il club azzurro per un anno e mezzo, senza svolgere alcun ruolo. Lo stesso accadde anche con Maurizio Sarri, con cui Sinatti aveva iniziato la sua brillante carriera, ma si era allontanato a causa della sua scelta di sposare il progetto del Napoli.

Dopo la risoluzione del contratto nel 2020, Sinatti ha avuto una breve esperienza in Turchia con il Karagumruk, su richiesta di Farioli. Con l’arrivo di Luciano Spalletti, è tornato nella squadra azzurra dimostrando di essere un professionista impeccabile e di grande qualità.