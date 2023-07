Sinatti, il Napoli prova trattenerlo: I veri motivi dell’addio

Francesco Sinatti, il preparatore atletico di lunga data del Napoli, ha deciso di lasciare il club di De Laurentiis.

CALCIO NAPOLI. Francesco Sinatti, il rinomato preparatore atletico del Napoli, ha preso la decisione di lasciare il club, nonostante avesse ancora un anno di contratto. Questa mossa ha sorpreso molti, considerando la sua lunga e fruttuosa collaborazione con il club azzurro.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Sinatti ha deciso di dire addio al Napoli in un periodo di grandi cambiamenti per il club. Dopo l’addio di Spalletti e del suo staff, del direttore sportivo Giuntoli e del direttore marketing Formisano, Sinatti è l’ultimo a lasciare, segnando la fine di un’era.

Il motivo dietro la decisione di Sinatti risiede nel suo rifiuto di accettare il ruolo di vice di Paolo Rongoni. Nonostante abbia contribuito in modo significativo al successo del Napoli, incluso il record di pochi infortuni muscolari, Sinatti ha deciso di chiedere di non partire per il ritiro una volta compresa la nuova gerarchia.

Attualmente, la società sta cercando di convincere Sinatti a cambiare idea. Nonostante avesse la possibilità di rimanere per un altro anno di contratto, Sinatti ha rifiutato. Di conseguenza, non ha preso l’aereo per Verona e non è partito per il Trentino.

La decisione di Sinatti di lasciare il Napoli segna un momento di grande cambiamento per il club. Con la partenza di figure chiave, il futuro del Napoli è incerto. Tuttavia, il club continua a cercare di adattarsi e di prepararsi per la prossima stagione.