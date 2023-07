Sinatti lascia il Napoli, Auriemma: “Vi dico la verità sulla scelta”

Il preparatore Francesco Sinatti ha deciso di lasciare il Napoli. Auriemma rivela i motivi dietro la sua decisione.

CALCIO NAPOLI. Francesco Sinatti, apprezzato preparatore del Napoli, ha deciso di lasciare il club partenopeo. La notizia è stata confermata dal Corriere dello Sport, che ha rivelato che Sinatti ha parlato con il presidente del Napoli, De Laurentiis, per spiegare le sue ragioni.

“Sinatti ha parlato con De Laurentiis e gli ha spiegato le sue ragioni, gli ha chiesto di liberarlo,” si legge sul Corriere dello Sport. “L’arrivo di Paolo Rongoni, storico preparatore atletico dello staff di Garcia che Rudi ha portato con sé, evidentemente ha accelerato la decisione dell’altro prof, quarantenne all’avanguardia e stimatissimo da tutta la squadra.”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e direttore di Si gonfia la rete, ha commentato l’addio di Sinatti durante la sua trasmissione su Radio CRC. “Sinatti ha chiuso il proprio rapporto con il Napoli ieri in via ufficiale rassegnando le dimissioni. Il motivo? Voleva essere il primo preparatore della squadra,” ha detto Auriemma.

Auriemma ha sottolineato l’importanza di Sinatti per il Napoli, notando che la sua partenza rappresenta una perdita significativa per il club. “È una perdita importante perché con lui gli azzurri hanno fatto grandi cose dato che applicava metodi scientifici alle preparazioni che attuava sui calciatori,” ha affermato.

L’addio di Sinatti segna la fine di un’era per il Napoli. Mentre il club si prepara per una nuova stagione, sarà interessante vedere come IL CLUB gestirà questa perdita.