Clamoroso! Veiga, il Real Madrid sfida il Napoli: vuole soffiarlo agli azzurri

Secondo la stampa spagnola il Real Madrid si è inserito nella corsa a Veiga del Celta Vigo, obiettivo del Napoli per il centrocampo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli deve fronteggiare l’inserimento di un top club europeo nella corsa a Gabri Veiga, talento del Celta Vigo individuato come possibile erede di Zielinski. Secondo la stampa spagnola, anche il Real Madrid è piombato sul centrocampista spagnolo.

Inizialmente i Blancos volevano aspettare il 2024 per puntare su Veiga, spiega El Nacional, ma l’offensiva del Napoli, con proposta da 30 milioni di euro, ha convinto il Real a muoversi subito. L’obiettivo è anticipare il club azzurro.

La strategia del Real sarebbe quella di acquistare subito Veiga lasciandolo però in prestito un anno al Celta Vigo, non avendo al momento spazio a centrocampo. L’intento è convincere il giocatore a non prendere in considerazione l’offerta del Napoli.

Si preannuncia dunque un duello di mercato tra gli azzurri e i blancos per assicurarsi uno dei talenti più puri del panorama calcistico spagnolo. Il Napoli è avvisato, la concorrenza è di altissimo livello.