Gabri Veiga verso Napoli: l’ultima stella del Celta Vigo ha portato bene

Il Napoli insiste per Veiga del Celta come possibile erede di Zielinski: il club spagnolo fa muro ma si può chiudere come con Lobotka.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calcio italiano potrebbe presto accogliere un altro talento spagnolo. Dalla Spagna giungono notizie che il centrocampista del Celta Vigo, Gabri Veiga, ha dato il suo assenso per un possibile trasferimento al Napoli, squadra storica della Serie A italiana.

Veiga-Napoli, gli azzurri vogliono un altro Lobotka

Il Napoli sta trattando con decisione l’acquisto di Gabri Veiga dal Celta Vigo. Il talentuoso centrocampista spagnolo è stato individuato come possibile erede di Piotr Zielinski, in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita. Gli azzurri sperano di ripetere un’operazione alla Lobotka, altro grande colpo arrivato dal Celta Vigo.

Lobotka nel 2020 fu acquistato per 25 milioni e si è rivelato decisivo per la conquista dello scudetto, dopo un periodo difficile di ambientamento. Ora il Napoli vuole ripetere questo tipo di affare con Veiga, centrocampista completo e dotato di grande tecnica.

Nell’ultima stagione il classe 2001 ha segnato 11 gol con 4 assist, dimostrando grandi doti balistiche e di inserimento. Sarebbe perfetto per il 4-3-3 può giocare da mezzala o anche da trequartista. Un talento puro che eleva la qualità della manovra.

Le voci sul futuro di Veiga si sono susseguite per tutta l’estate. Club del calibro di Manchester City, Paris Saint-Germain e Liverpool hanno manifestato interesse per lui. Tuttavia, è il Napoli che sembra avere l’interesse più concreto, con una offerta di 30 milioni già sul tavolo.

Gabri Veiga apre al Napoli

Il Celta Vigo però al momento fa muro sulla valutazione, forte di una clausola da 40 milioni presente sul contratto del giocatore. Il Napoli ha offerto 30 milioni, rifiutati dagli spagnoli. Ma la volontà di Veiga, che apre al trasferimento, può sbloccare la trattativa.

I due club hanno un ottimo rapporto come dimostra l’operazione Lobotka. L’intesa potrebbe arrivare con un rilancio del Napoli a 35-40 milioni. Un investimento importante ma potenzialmente azzeccato, per un centrocampista moderno che può far compiere il definitivo salto di qualità alla mediana azzurra.

Veiga ha tutto per imporsi da subito e raccogliere l’eredità del polacco: tecnica, fisico e personalità. Il Napoli ci crede e vuole regalarsi un altro gioiello dal Celta Vigo.