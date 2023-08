Ag. Mario Rui: “Vuole restare anche guadagnando di meno, ma ADL non gli riconosce giusto valore”

L’agente Mario Giuffredi rivela che Mario Rui vorrebbe rinnovare col Napoli ma lamenta scarso riconoscimento da ADL del valore del terzino.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, è intervenuto per fare chiarezza sul futuro del terzino del Napoli. Secondo l’agente, il giocatore vorrebbe rimanere in azzurro ma si sente sottovalutato dalla società.

“Mario Rui desidera continuare la sua avventura a Napoli. Abbiamo chiesto di prolungare di un anno il contratto, accettando anche una piccola riduzione dell’ingaggio” ha dichiarato Giuffredi. Un gesto insolito dopo la vittoria dello scudetto, per dimostrare l’amore di Rui verso la città.

Tuttavia, il presidente De Laurentiis non avrebbe riconosciuto il giusto valore al terzino, nonostante le statistiche lo inseriscano tra i migliori nel suo ruolo in Serie A.

“Dopo vari confronti, credo che ADL non abbia apprezzato appieno quanto fatto da Mario Rui sul campo” prosegue l’agente. Che lancia un avvertimento: “Se arriveranno offerte, chiederemo la cessione. Altrimenti rimarrà a Napoli da scontento“.

Giuffredi ci tiene a precisare di nutrire profondo rispetto per il club azzurro, che ha permesso ai suoi assistiti di giocare ad alti livelli. Ma il suo ruolo è tutelare gli interessi dei calciatori quando ritiene non venga riconosciuto il loro valore.

“Cos’è successo tra noi e la società? Avevo comunicato al presidente intenzioni ed esigenze di Mario Rui. Aspetti che De Laurentiis diverse volte si è reso disponibile ad accontentare. Nei fatti, non è andata assolutamente così. Dopo vari confronti con il presidente, sia di persona che telefonici, con uno scambio anche vivace di punti di vista, credo che De Laurentiis non abbia riconosciuto il giusto valore al mio assistito. Un qualcosa che io ritengo assurdo per quanto dimostrato da Mario Rui, riconosciuto dalle statistiche come uno dei migliori terzini della serie A. Ho comunicato io al presidente e Mario Rui al mister che se dovesse arrivare un’eventuale proposta chiederemo la cessione. Se non dovesse arrivare un progetto convincente allora rimarremo e ci sarà un ulteriore giocatore scontento nella squadra degli scontenti”.

Mario Rui piace ad altre società, ma finora non sono state prese in considerazione offerte. L’agente è disposto a mettere da parte dissapori, ma serve intelligenza da ambo le parti. Rinnovare a certe condizioni sarebbe un gesto di riconoscenza del Napoli.

La situazione del terzino portoghese tiene banco in casa azzurra. Starà a De Laurentiis e Giuffredi trovare un compromesso per il bene di tutti. Ma se non arriveranno aperture, un addio di Mario Rui sembra probabile.