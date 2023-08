SKY, Marchetti: “Osimhen rinnovo complicato. Offerta Araba sul Tavolo”

Marchetti di Sky ritiene indecifrabile il futuro di Osimhen, con il rinnovo col Napoli che si sta complicando per questioni economiche.

CALCIOMERCATO NAPOLI.Il giornalista Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, è intervenuto per analizzare la delicata situazione di Victor Osimhen con il Napoli. Secondo Marchetti, il futuro del nigeriano appare al momento indecifrabile.

“Quando una trattativa per il rinnovo dura così a lungo, evidentemente ci sono dei nodi da sciogliere” spiega il giornalista. I problemi riguardano l’ingaggio richiesto da Osimhen e la clausola rescissoria che il giocatore vorrebbe abbassare.

“Lui ha ambizioni da top club europeo e senza rinnovo può aspettare offerte importanti dall’estero” prosegue Marchetti. “Dall’altra parte c’è De Laurentiis che non vuole cederlo per meno di 200 milioni“.

A complicare il quadro c’è la faraonica proposta dell’Al Hilal, che ingolosisce non poco Osimhen. “Il mix di questi fattori rende il suo futuro indecifrabile” chiosa il giornalista di Sky.

Non è da escludere che il nigeriano possa restare al Napoli anche senza prolungamento, ma la situazione appare in divenire. Se poi salta gare per generici “mal di pancia”, ecco che il sospetto di un addio si fa sempre più concreto.

Starà a De Laurentiis e al giocatore riuscire a trovare un’intesa per il bene di tutti. Al momento però il futuro di Osimhen sembra tutt’altro che definito.