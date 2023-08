Tifosi del Napoli furiosi con Mario Rui: “Hai 32 anni ed altri 2 anni di contratto, ma cosa vuoi?”

I tifosi del Napoli si scagliano sui social contro Mario Rui dopo le parole del suo agente sul rinnovo o addio.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Le recenti dichiarazioni dell’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, hanno scatenato l’ira dei tifosi del Napoli sui social network. In particolare, i supporter azzurri non hanno gradito la richiesta di rinnovo del terzino portoghese.

Giuffredi ha affermato che, se non arriverà il prolungamento con adeguamento dell’ingaggio, Mario Rui potrebbe chiedere la cessione non sentendosi valorizzato. I tifosi però non ci stanno e sui social si sono scagliati contro il giocatore.

“Ma perché il Napoli dovrebbe rinnovare ad un 32enne con contratto fino al 2025?” è il tenore dei commenti. In molti ricordano come Mario Rui abbia ancora 2 anni di contratto a buoni livelli.

I supporter azzurri ritengono assurda la pretesa del portoghese e del suo procuratore, visto l’età avanzata e il contratto lungo. Ritengono che non ci siano motivi validi per chiedere un adeguamento.

Altri hanno attaccato l’agente del calciatore: “Ogni anno dobbiamo leggere sempre le stesse dichiarazioni dall’agente di Mario Rui”.

“Perchè in un momento come questo l’agente di Mario rui se ne esce con queste dichiarazioni?”.

La vicenda tiene banco tra i tifosi del Napoli, delusi dall’atteggiamento di un giocatore che ritenevano molto legato all’ambiente. La frattura sembra insanabile, anche perché De Laurentiis difficilmente accontenterà le richieste di Mario Rui.

Un addio a fine mercato è uno scenario tutt’altro che improbabile. I tifosi sembrano aver già scaricato il terzino, come dimostrano i commenti infuriati apparsi sui social network nelle ultime ore.