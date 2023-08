L’ Al-Ahli torna su Osimhen super offerta all’attaccante. La risposta di De Laurentiis sorprende tutti

L’Al-Ahli è tornato alla carica per Osimhen offrendo 35 milioni all’anno, ma il Napoli blinda il bomber e punta al rinnovo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’Al-Ahli è di nuovo sulle tracce di Victor Osimhen. Nonostante una tentazione economica imponente, il Napoli resiste e punta al rinnovo del contratto del bomber nigeriano.

L’Assedio dell’Al-Ahli su Osimhen continua

Il pericolo Al-Ahli torna a scuotere le giornate del Napoli. Il club arabo non ha deposto le armi, nonostante si sia recentemente concentrato su altre operazioni. Si prepara ora a lanciare un nuovo assalto a Victor Osimhen, il bomber nigeriano del Napoli, che finora non ha detto no al corteggiamento.

Osimhen si trova attualmente tra due fuochi: il rinnovo del contratto con il Napoli, con uno stipendio base di 10 milioni di euro a stagione fino al 2026, e una faraonica offerta dell’Al-Ahli, che arriva a 35 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.

La Situazione Complicata di Osimhen

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, questa situazione sta creando non poche difficoltà a Osimhen. Il calciatore è fermo da tre giorni a causa di un affaticamento muscolare e potrebbe stare riflettendo sul suo futuro. Osimhen non ha rifiutato l’offerta dell’Al-Ahli, aprendo la porta a un possibile addio.

De Laurentiis ha detto no!



Nonostante l’interesse dell’Al-Ahli, il Napoli resiste. Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro, ha mostrato grande disponibilità per un aumento record dell’ingaggio di Osimhen, ma non sembra intenzionato a lasciar andare il suo attaccante. Il club partenopeo, infatti, si prepara a rifiutare qualsiasi offerta, anche quella da 200 milioni di euro.

Osimhen è diventato fondamentale per il Napoli, tanto che a meno di due settimane dall’inizio del campionato, sarebbe difficile trovare un sostituto adeguato. Il futuro del giocatore sembra essere ancora a Napoli, almeno per la prossima stagione.

La Settimana Decisiva

Questa settimana sarà cruciale per risolvere la questione. L’Al-Ahli è determinato a portare a termine l’operazione, ma il Napoli non sembra intenzionato a sedersi al tavolo delle trattative. Il pericolo per il club azzurro arriva da Oriente, non dalla Francia come precedentemente sospettato da De Laurentiis. Alla fine, la massima concessione per l’Al-Ahli e Osimhen potrebbe essere quella di gettare le basi per un possibile trasferimento la prossima estate.

Nonostante la tentazione economica, il Napoli resiste e punta al rinnovo del contratto del suo bomber. Il club azzurro sembra determinato a mantenere Osimhen, nonostante l’interesse persistente dell’Al-Ahli. Come si svilupperà questa storia? Solo il tempo potrà dirlo.