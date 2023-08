Barbano: “Il Napoli, ha fatto un patto con Osimhen. Entro Ferragosto…”

Alessandro Barbano rivela il patto tra Napoli e Osimhen per chiudere il rinnovo o la cessione entro metà agosto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Secondo Alessandro Barbano, vicedirettore del Corriere dello Sport, tra il Napoli e Victor Osimhen ci sarebbe un patto per definire il futuro dell’attaccante nigeriano entro metà agosto. O rinnovo o cessione, la deadline è fissata per il 15 agosto.

“La proiezione del Napoli in Europa e l’inizio di un ciclo in campionato non possono prescindere da una precisa strategia programmatoria” scrive Barbano. Per questo il presidente De Laurentiis, dopo aver costruito una squadra vincente con Spalletti, non può rischiare di destabilizzarla con un giro di attaccanti last minute.

Da qui l’accordo con Osimhen: entro Ferragosto la firma sul rinnovo oppure sulla cessione ad un altro club. Non si può rischiare di partire con un centravanti e un allenatore nuovi. Sarebbe un azzardo eccessivo per gli azzurri.

De Laurentiis e Giuntoli vogliono quindi chiarezza sul futuro di Osimhen prima dell’inizio del campionato. La deadline è fissata a metà agosto: o prolungamento del contratto o via libera alla cessione dell’attaccante nigeriano. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato,