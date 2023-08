Latitante da 11 anni tradito dalla festa Scudetto del Napoli: dovrà scontare 14 anni

Vincenzo La Porta, latitante da 11 anni, è stato riconosciuto in una foto con la sciarpa del Napoli mentre festeggiava lo Scudetto. Dovrà scontare 14 anni per associazione a delinquere.

NAPOLI NOTIZIE – La festa per lo Scudetto del Napoli è costata cara al latitante Vincenzo La Porta, 60 anni, ricercato da 11 anni. L’uomo, considerato un esponente del clan Contini all’interno dell’Alleanza di Secondigliano, è stato riconosciuto in una foto scattata in un ristorante di Corfù, in Grecia, con indosso la sciarpa azzurra mentre celebrava la vittoria del terzo titolo della squadra partenopea.

Dopo lunghe indagini della Procura di Napoli con la collaborazione della polizia greca, La Porta è stato arrestato mentre era in scooter sull’isola. Ora dovrà scontare 14 anni e 4 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata a evasione fiscale, frode fiscale e truffe a danno di fornitori esteri.

Nonostante gli 11 anni di irreperibilità, il 60enne non ha resistito alla voglia di festeggiare il tricolore del Napoli, lasciandosi immortalare con la sciarpa azzurra. Un passo falso che gli è costato caro e ha permesso alle forze dell’ordine di rintracciarlo e assicurarlo alla giustizia. Dovrà scontare oltre 14 anni di carcere per i reati commessi.