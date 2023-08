Natan al Napoli, su Instagram il post con la Bibbia: «Non avere paura»

Il difensore brasiliano Natan si avvicina al trasferimento al Napoli. Il difensore ha condiviso un messaggio della Bibbia sui suoi social media.

CALCIOMERCATO NAPOLI: L’urlo “Kim, Kim, Kim” al Maradona non si sentirà più. Ma il Napoli, ha individuato il sostituto. Gli azzurri hanno l’accordo per Natan, centrale del Red Bull Bragantino.

22 anni compiuti a febbraio, come rivela ‘Sky Sport’ Natan è atteso in Italia già in serata: intesa formalizzata tra i due club sulla base di 10 milioni più bonus, mentre il calciatore guadagnerà 1,1 milioni annui fino al 30 giugno 2028.

Il Napoli ha virato su Natan dopo aver fallito l’assalto ad altri obiettivi papabili per il posto lasciato vacante da Kim: da Kevin Danso, che ha rinnovato con il Lens con tanto di frecciatina social del club francese a quello azzurro.

L’affare ormai sembra sempre più vicino alla conclusione. Tanto da mettere sul calendario anche il giorno dell’arrivo: Natan De Souza è atteso già domani in Italia, prima a Roma per le visite mediche e poi a Castel di Sangro dove il Napoli di Rudi Garcia è in ritiro e lo attende a braccia aperte.

In ogni caso, il difensore brasiliano è promesso sposo azzurro e sui social lancia un messaggio che sembra aprire alla nuova avventura: «Non abbiate paura, continuate solo ad avere fede!» il messaggio dal vangelo di Marco riportato nelle sue storie Instagram.