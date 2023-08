Petruzzi non crede nel Napoli: “Juve favorita per lo scudetto”

Petruzzi ritiene il Napoli indebolito e vede la Juventus come principale favorita per la vittoria dello scudetto nella prossima Serie A.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Secondo l’ex calciatore Fabio Petruzzi il Napoli parte indebolito nella corsa al prossimo scudetto di Serie A. Intervenuto a Tmw Radio, Petruzzi ha indicato la Juventus come principale favorita per il titolo.

“Si sono indebolite tutte le big, ma la Juve mi preoccupa di più perché non farà le coppe ed è reduce da una stagione anomala” ha spiegato Petruzzi.

“I bianconeri ci terranno a dimostrare che è stato un anno storto. Per me partono favoriti sul Napoli, nonostante gli azzurri siano campioni in carica”.

Secondo Petruzzi il Napoli ha perso pedine fondamentali come Kim e cambiato allenatore, quindi non partirà con i favori del pronostico. La Juve invece, potendo concentrarsi solo sul campionato, sembra avere qualcosa in più.

Anche il Milan, con i nuovi acquisti, potrebbe dire la sua secondo Petruzzi. Discorso simile per la Roma se prende un grande attaccante. Insomma, a differenza della scorsa stagione, Petruzzi prevede una Serie A molto più equilibrata e incerta.

Con una sola certezza: il Napoli, secondo lui, non fa più paura come prima e difficilmente bisserà lo scudetto appena conquistato.