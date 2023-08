Il Napoli punta un calciatore di De Zerbi: La reazione del tecnico

Secondo il Telegraph, il Napoli è interessato a Julio Enciso, centrocampista offensivo classe 2004 del Brighton. Ma De Zerbi frena.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli avrebbe messo nel mirino Julio Enciso, centrocampista offensivo classe 2004 in forza al Brighton di Roberto De Zerbi. Lo riferisce il Telegraph, secondo cui però è improbabile una partenza immediata del giocatore.

Enciso, paraguaiano, è arrivato al Brighton solo la scorsa estate dal Libertad Asuncion per 9,5 milioni di sterline. Nonostante la giovane età, ha impressionato nella sua prima stagione in Premier League segnando 4 gol in 20 presenze, tra cui un sensazionale gol da fuori area contro il Manchester City.

Il Napoli, a caccia di rinforzi sulla trequarti in vista della prossima stagione, avrebbe sondato il terreno per il talentino sudamericano. Tuttavia, data la recente acquisizione da parte del Brighton e la fama del club inglese nel valorizzare i giovani, appare improbabile una cessione a titolo definitivo.

Anche le parole di De Zerbi dopo il gol segnato al City (“Ha un grande potenziale, voglio che resti con noi”) confermano la volontà del Brighton di puntare su Enciso. L’allenatore italiano è consapevole del talento del ragazzo e vuole dargli spazio per continuare il percorso di crescita.

Dunque, nonostante l’interesse del Napoli, tutto lascia pensare che Julio Enciso rimarrà al Brighton almeno per un’altra stagione. Gli azzurri dovranno virare su altri obiettivi per rinforzare la trequarti. Il club di De Laurentiis monitora però con attenzione il giovane paraguaiano, che in futuro potrebbe diventare un profilo interessante se confermerà i progressi evidenziati finora.