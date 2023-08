Napoli: assalto a Gabri Veiga, si infiamma il mercato

Gabri Veiga è l’obiettivo di calciomercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis, pronta una nuova offerta al Celta Vigo.

Calciomercato Napoli, ultime notizie – La SSCN di Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino Gabri Veiga, giovanissimo centrocampista del Celta Vigo. Nelle ultime ore sul giocatore spagnolo si è inserito anche il Real Madrid, ma il Napoli è pronto a fare sul serio per portarlo in azzurro. Anche perché Piotr Zielinski è pronto a lasciare Napoli per trasferirsi in Saudi Pro League, dove andrà a guadagnare 15 milioni di euro a stagione.

Napoli: Koopmeiners e Gabri Veiga

Secondo quanto riferisce Repubblica è veramente complicato per il club azzurro andare ad acquistare Koopmeiners. L’Atalanta fa un prezzo troppo alto per il cartellino del giocatore, si parla addirittura di 100 milioni di euro. La volontà del centrocampista è quella di vestire la maglia del Napoli e di giocare in Champions League, ma al momento non ci sono le condizioni per il trasferimento.

Così il Napoli sta puntando su Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo. Una prima offerta da 30 milioni di euro è già stata recapitata al club spagnolo, che però vuole il pagamento della clausola rescissoria che si attesta sui 40 milioni di euro.

De Laurentiis è pronto ad una nuova offerta per convincere il Celta Viga a vendere la mezz’ala che diventa il sostituto perfetto di Zielinski.