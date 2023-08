PRIMA PAGINA CorSport: “Arabi offrono 230 mln al Napoli per Osimhen e Zielinski”

Prima pagina Corriere dello Sport su mega offerta da 230 mln di club arabi per Osimhen e Zielinski del Napoli.

ULTIME CALCIO NAPOLI. La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi titola “230 milioni per il Napoli: arabi senza freni”. Il noto quotidiano sportivo si sofferma sulla maxi offerta arrivata al club azzurro dai club Al-Hilal e Al-Ahli.

Nel dettaglio, si parla di una proposta complessiva da 230 milioni di euro per strappare al Napoli i due gioielli Victor Osimhen e Piotr Zielinski. L’Al-Hilal avrebbe alzato a 130 milioni il pressing per l’attaccante nigeriano.

L’Al-Ahli invece metterebbe sul piatto 100 milioni per convincere gli azzurri a cedere il forte centrocampista polacco. Cifre incredibili che stanno facendo vacillare il presidente De Laurentiis.

La proposta araba è di quelle difficili da rifiutare, ma il Napoli si cautelerebbe già con l’acquisto di Jonathan David dal Lille, indicato come sostituto ideale di Osimhen.

In entrata è fatta per Gabri Veiga dal Celta Vigo, altro colpo a centrocampo in caso di addio di Zielinski. Insomma, il calciomercato del Napoli entra nel vivo tra offerte monstre e colpi in canna.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport