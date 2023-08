Corbo: “Osimhen attaccato ai soldi. Calenda ha un grande timore”

Nel suo editoriale su La Repubblica, il giornalista critica la volontà di Osimhen di trasferirsi in Arabia solo per questione di soldi.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nel suo consueto editoriale su La Repubblica, il noto giornalista Antonio Corbo si è espresso in maniera critica sul futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli corteggiato dai club arabi. Secondo Corbo, Osimhen sarebbe disposto ad andare in Arabia Saudita solo per una questione di soldi.

“Osimhen sfugge a tutti. Anche al suo agente Calenda, che riceve offerte dagli arabi e non dalla Premier” scrive Corbo. “Calenda si agita per difendere la procura dalle insidie di altri procuratori, visto che il bomber del campionato cambia spesso agenti, quasi fossero felpe a colori”.

Parole dure quelle del giornalista, che definisce Osimhen “ambizioso in carriera ma avido di soldi”. L’attaccante nigeriano, capocannoniere dell’ultima Serie A, è corteggiato dagli arabi con un’offerta da 40 milioni di euro a stagione. Cifre astronomiche che stuzzicherebbero non poco il giocatore.

Ma Corbo non risparmia critiche al suo presunto attaccamento ai soldi: “Sul volubile Osimhen, chiedete al suo primo agente: vi dirà che il ragazzo è avido di danaro. Calenda non può smentire“.

Il Napoli dal canto suo, vorrebbe trattenere il bomber con un rinnovo milionario del contratto. Ma la tentazione araba sembra troppo forte, con buona pace delle ambizioni di squadra e tifosi.

Insomma, stando all’editoriale di Corbo, Osimhen anteporrrebbe interessi personali al bene della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Un attacco destinato a far discutere nell’ambiente partenopeo.