Jens Cajuste al Napoli: Il legame con Ibrahimovic e il soprannome insolito

Scopriamo le curiosità sul nuovo acquisto del Napoli Cajuste: il rapporto con Ibrahimovic e il soprannome ricevuto in Danimarca.

Jens Cajuste è il nome sulle labbra di tutti i tifosi del Napoli. Il centrocampista, proveniente dal Reims, è diventato rapidamente uno dei trend principali sul web, suscitando grande interesse e curiosità.

Questa nuova stella del Napoli, che domani festeggerà il suo 24° compleanno, ha un background intrigante, essendo nato da madre svedese e padre haitiano-americano. Ma c’è una connessione particolarmente affascinante che ha catturato l’attenzione dei fan: la sua amicizia con Zlatan Ibrahimovic. Jens ha condiviso diverse partite con Ibrahimovic prima che quest’ultimo lasciasse la nazionale svedese.

Cajuste: dal Reims al Napoli

Il Napoli lo ha scelto come alternativa in mediana ad Anguissa. Alto quasi 190 cm, è un mediano longilineo ma esplosivo, capace di abbinare qualità a quantità grazie alle sue lunghe leve. Preciso nei lanci, sa muoversi bene tra le linee. Un profilo moderno.

Curiosità sul soprannome di Cajuste

In Danimarca, al Midtjylland, per la sua stazza era soprannominato scherzosamente “pannocchia di mais“. Dopo 4 anni in Danimarca, nel 2022 si è trasferito al Reims, collezionando 31 presenze e 3 reti in Ligue 1 nell’ultima stagione.

Potenza fisica e agilità

Al di là delle curiosità, c’è una qualità indiscutibile nel gioco di Cajuste. È stato identificato come una figura chiave per il Napoli, essendo l’alternativa perfetta ad Anguissa. Rudi Garcia, durante il ritiro estivo a Dimaro, aveva accennato al desiderio di un centrocampista robusto e di qualità: Cajuste è la risposta a quella descrizione. Con una statura imponente di quasi 1,90 metri, Cajuste combina potenza fisica con agilità, precisione e velocità, facendolo spiccare in mezzo al campo.

Ora è pronto al grande salto in Serie A con la maglia del Napoli. Un innesto che aumenterà la fisicità del centrocampo, fornendo a Garcia un’alternativa di sicuro affidamento ad Anguissa. I tifosi azzurri sono curiosi di vederlo all’opera.