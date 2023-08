Napoli, colpo a sorpresa Jens Cajuste: fissate le visite mediche

Il Napoli mette a segno un nuovo colpo di mercato con l’acquisto del centrocampista svedese Jens Cajuste. Fissate le visite mediche.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Colpo a sorpresa in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Footmercato, sarebbe fatta per l’arrivo di Jens Cajuste dal Reims. Il centrocampista svedese sarebbe pronto a svolgere le visite mediche con gli azzurri nelle prossime ore.

Il Napoli ha preso Jens Cajuste

Un annuncio che spiazza tutti, visto che il nome di Cajuste non era uscito finora tra i possibili obiettivi del Napoli. Il 23enne andrebbe a rinforzare la mediana, garantendo quella fisicità che Garcia reputa necessaria accanto a Lobotka e Anguissa.

Sarebbe lui il prescelto per sostituire Ndombele, rientrato al Tottenham. Alto 188 cm, Cajuste è reduce da una buona stagione in Ligue 1 con la maglia del Reims, dove si è messo in mostra come centrocampista completo e dotato di buona tecnica.

A questo punto non resta che attendere l’ufficialità e le visite mediche, prima di valutare l’impatto dello svedese nel calcio italiano. Intanto i tifosi sono spiazzati da questa indiscrezione di mercato, l’ennesimo colpo a sorpresa della gestione De Laurentiis.