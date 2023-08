Di Marzio conferma: Cajuste è del Napoli! Ecco i dettagli dell’affare

Gianluca Di Marzio conferma l’acquisto di Cajuste da parte del Napoli dal Reims per 12 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Non ci sono più dubbi: Jens Cajuste è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo l’indiscrezione lanciata dalla Francia, anche Gianluca Di Marzio conferma l’arrivo del centrocampista svedese classe 1999.

sul suo sito ufficiale, Di Marzio conferma senza ombra di dubbio l’acquisto del centrocampista svedese da parte del Napoli: “Il club partenopeo ha concluso l’affare per Jens Cajuste. Le conferme sono chiare e oggi, mercoledì 9 agosto, il giocatore svolgerà le sue visite mediche a Napoli.”

Ma non è tutto, perché Di Marzio va oltre, offrendo al pubblico tutti i dettagli dell’operazione: “L’investimento del Napoli per Cajuste ammonta a 12 milioni di euro. Un prezzo congruo per un talento di soli 23 anni, nato a Goteborg. La sua carriera è iniziata nell’Orgyrte, per poi spostarsi nel Midtjylland e successivamente al Reims nel 2022. Durante la sua esperienza in Ligue 1, Cajuste ha messo a segno 5 gol e fornito un assist in 39 apparizioni. Nel campionato danese, invece, ha segnato 2 volte in 40 partite.”

Il Napoli mette a segno un innesto di prospettiva per il centrocampo, in linea con la politica societaria. L’ufficialità arriverà a breve, dopo le visite mediche di rito a Villa Stuart. I tifosi intanto accolgono con curiosità il giovane svedese.