Napoli, ecco chi è Jens Cajuste: il profilo del mediano svedese

Il Napoli ha chiuso l’acquisto di Jens Cajuste dal Reims. Tutto quello che c’è da sapere sul centrocampista svedese.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Colpo a sorpresa del Napoli, che ha chiuso l’acquisto di Jens Cajuste dal Reims. Il centrocampista svedese, come riportato da Footmercato, è atteso a breve a Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima di firmare con gli azzurri.

Chi è Jens Cajuste il nuovo giocatore del Napoli

Classe 1999, Cajuste è un mediano completo dotato di ottima tecnica e visione di gioco. Cresciuto in Svezia, si è trasferito giovanissimo in Cina per poi tornare in patria e debuttare con l’Orgryte nel 2016.

Nel 2018 il passaggio in Danimarca al Midtjylland, prima dell’approdo al Reims nel gennaio 2022. In Francia ha totalizzato 31 presenze e 3 gol nell’ultima stagione, convincendo il Napoli a puntare su di lui.

Abile sia in interdizione che in impostazione, Cajuste può agire da mediano puro o da mezzala. Un profilo duttile e di qualità, nonostante i soli 23 anni. Già nel giro della nazionale svedese, è pronto al grande salto in Serie A.

Con questo colpo a sorpresa, il Napoli si assicura un centrocampista di sicuro avvenire da alternare a Lobotka e Anguissa. Un acquisto nel solco della politica societaria di investire su talenti emergenti. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, una volta superate le visite mediche.