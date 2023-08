SKY- Napoli-Veiga, c’è l’accordo: pronto un quinquennale da oltre 2 milioni

Il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo con Veiga, offerta da oltre 2 milioni a stagione: manca solo l’intesa col Celta.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il Napoli sarebbe ad un passo dal chiudere l’acquisto di Gabriel Veiga dal Celta Vigo. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ci sarebbe già un principio di accordo tra gli azzurri e il centrocampista spagnolo per un contratto di 5 anni a oltre 2 milioni di euro a stagione più bonus.

Il club partenopeo non vorrebbe superare i 36 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, per convincere il Celta a cedere il suo gioiello. La clausola rescissoria di Veiga è fissata a 40 milioni e gli spagnoli non intendono fare sconti.

Il Napoli, per abbassare l’esborso cash, potrebbe inserire una contropartita tecnica o riconoscere una percentuale sulla futura rivendita, ipotesi quest’ultima apprezzata da De Laurentiis. Si parla di un possibile 5% da garantire al Celta.

Considerato uno dei talenti più luminosi del panorama iberico, Gabriel Veiga è da mesi nel mirino dei top club spagnoli come Real Madrid e Barcellona. Il suo arrivo a Napoli sarebbe un colpaccio che aumenterebbe notevolmente il tasso tecnico della rosa.