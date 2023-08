“Un predestinato prendiamolo” L’indiscrezione di Pedullà, fa felici i tifosi del Napoli

Secondo Pedullà, il Napoli è in pressing per Gabri Veiga del Celta Vigo: i tifosi sognano l’arrivo del talentuoso centrocampista

CALCIOMERCATO NAPOLI. Non solo Jens Cajuste. Il Napoli sta lavorando alacremente per rinforzare in maniera importante il centrocampo in questa sessione di calciomercato estiva e avrebbe messo nel mirino un altro giovane talento: Gabri Veiga del Celta Vigo. A riportare con insistenza l’indiscrezione è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che sul suo sito ufficiale fa il punto della situazione sulle mosse del club partenopeo.

“Jens Cajuste potrebbe non essere l’unico volto nuovo nella mediana del Napoli – scrive Pedullà –. Il centrocampista svedese, arrivato dal Reims per sostituire Ndombele, non sarà infatti l’ultimo innesto per la linea nevralgica azzurra. Il Napoli ha alzato sensibilmente il pressing per Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 del Celta Vigo. Un nome che vi avevamo anticipato ad aprile, quando Veiga non era mai stato accostato alla società di De Laurentiis. Sia il ds Micheli che lo stesso presidente partenopeo sono rimasti letteralmente folgorati dalle straordinarie qualità tecniche del ragazzo“.

Legato al Celta da un contratto fino al 2026 con una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, il Napoli avrebbe già messo sul piatto oltre 30 milioni per convincere gli spagnoli a privarsi del loro gioiello. Un pressing serrato che fa sognare i tifosi azzurri, estasiati dalla possibilità di vedere un talento cristallino come Veiga con la maglia del Napoli.

Considerato uno dei prospetti più luminosi dell’intero panorama calcistico spagnolo, il centrocampista del Celta è finito da diversi mesi nel mirino dei top club iberici come Real Madrid e Barcellona. Il suo eventuale approdo al Napoli sarebbe dunque un autentico colpaccio per aumentare sensibilmente il tasso tecnico della rosa a disposizione di mister Spalletti.

I segnali che arrivano sono più che incoraggianti e fanno pensare che la trattativa possa definitivamente decollare nei prossimi giorni.