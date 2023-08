Gabri Veiga al Napoli: rilancio per chiudere, nasce un super centrocampo

Il Napoli pronto ad acquistare Gabri Veiga centrocampista del Celta Vigo che ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Calciomercato Napoli – Aurelio De Laurentiis ha messo a posto la squadra, almeno dal punto di vista numerico. Ora però ci sono ancora molte trattative da portare avanti e due priorità, la prima è il rinnovo di Osimhen. De Laurentiis ha fatto sapere di non voler cedere il calciatore in Saudi Pro League. Se non arrivano un’offerta da almeno 200 milioni di euro allora il nigeriano resta a Napoli.

Ma il Napoli lavora anche sul calciomercato in entrata con Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo è l’obiettivo numero uno per la formazione di Rudi Garcia.

Napoli: si può chiudere per Gabri Veiga

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il Celta Vigo ha annusato la possibilità di incassare immediatamente tutti i soldi della clausola rescissoria di Gabri Veiga: 40 milioni di euro. Il Napoli fino ad ora ne ha offerti 30 di milioni e c’è la netta sensazione che si possa trattare. A metà strada si può trovare l’accordo inserendo anche dei bonus. Anche perché Gabri Veiga vuole il Napoli e la Champions League e questo è sicuramente un ottimo passo avanti.

Con l’acquisto di Cajuste e l’inserimento di Veiga il Napoli andrebbe a completare un centrocampo davvero interessante, al netto della possibilità di perdere Zielinski.