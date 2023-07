La cavalcata trionfale del Napoli nella stagione 2022-2023: 2 puntata

Napolipiu.com vi ripropone la fantastica cavalcata azzurra. Il trionfo azzurro a puntate nel torneo 2022 – 2023, con cronache, aneddoti, interviste ecc.

La seconda punta della nostra rubrica dedicata al Trionfo del Napoli.

Giornata 3 del 28 agosto 2022

Cremonese – Torino** 1 – 2 Valeri di Roma Fiorentina – Napoli 0 – 0 Marinelli di Tivoli (Roma) Juventus – Roma** 1 – 1 Irrati di Firenze Lazio – Inter* 3 – 1 Fabbri di Ravenna Lecce – Empoli 1 – 1 Santoro di Messina Milan – Bologna** 2 – 0 Manganiello di Pinerolo (TO) Monza – Udinese* 1 – 2 Di Bello di Brindisi Salernitana – Sampdoria 4 – 0 Massa di Imperia Spezia – Sassuolo** 2 – 2 Cosso di Reggio Calabria Verona – Atalanta 0 – 1 Prontera di Tricase (LE)

*Giocate il 26 agosto 2023.

**Giocate il 27 agosto 2023.

La rete di Pedro chiude eventuali polemiche a Roma sull’arbitraggio di Fabbri, disastroso a livello tecnico e disciplinare. Ai biancocelesti manca pure un rigore per fallo di Darmian su Immobile.

Vince il Milan ma è incredibile il calcio di rigore negato al Bologna. Davvero inspiegabile che Manganiello e Nasca (al VAR) non abbiano visto l’invedibile fallo di Tomori su Sansoni in area rossonera.

Non ha fortuna nemmeno la Cremonese diretta da Valeri, peggio assistito da Banti al VAR. Sull’1 a 2 finale pesa il rigore negato ai grigiorossi per fallo di Valeri su Singo.

Non va bene neanche al Napoli con Marinelli, preoccupato soprattutto di marcare gli azzurri e il tecnico Spalletti nella prima frazione di gioco. Nell’arena di Firenze col Napoli insultato e vilipeso ripetutamente dagli spalti, come capita da sempre fra il silenzio mediatico generale e nostrano, è beffarda l’ammonizione rifilata a Spalletti (per giunta aveva anche ragione sul fallo non ravvisato ad Amrabat). Manca al Napoli anche un calcio di rigore per il fallo di Dodò ai danni di Kvaratskhelia. Stupisce sicuramente Marinelli e c’è meraviglia che Banti al VAR non intervenga ancora una volta dopo il rigore perduto a Cremona il giorno prima nell’analoga postazione.

Termina 1 a 1 l’incontro fra la Juventus e la Roma. Segna Vlahovic al 2’ ma è fortunata la Roma a cogliere l’insperato pareggio al 69’ con Abraham.

Giornata 4 del 31 agosto 2022

Atalanta – Torino** 3 – 1 Di Bello di Brindisi Bologna – Salernitana** 1 – 1 Ghersini di Genova Empoli – Verona 1 – 1 Serra di Torino Inter – Cremonese* 3 – 1 Fourneau di Roma Juventus – Spezia 2 – 0 Colombo di Como Napoli – Lecce 1 – 1 Marcenaro di Genova Roma – Monza* 3 – 0 Piccinini di Forlì (FC) Sampdoria – Lazio 1 – 1 Aureliano di Bologna Sassuolo – Milan* 0 – 0 Ayroldi di Molfetta (BA) Udinese – Fiorentina 1 – 0 Mariani di Roma

*Giocate il 30 agosto 2023.

**Giocalte l’1 settembre 2023.

Sono due i rigori, uno per parte, che si perde il duo Piccinini – Mazzoleni. I falli di Marrone su Abraham e la spinta di Mancini ai danni di Pessina sono netti e sfuggono a Piccinini e a Mazzoleni al VAR.

Non va bene al Napoli che dopo Forneau (Napoli – Monza) e Marinelli (Fiorentina – Napoli) deve subire anche le scelte di Marcenaro. Concesso ai pugliesi un rigore per un presunto fallo di Ndombelé ai danni Di Francesco ma negato agli azzurri un rigore per fallo di Tuia ai danni di Osimhen. Per Marcenaro e Abisso (al VAR) lo sfioramento ai danni di Di Lorenzo è punibile con la massima punizione, ma la plateale ed evidente trattenuta di Tuia ai danni di Osimhen non è degna di attenzione.

Giornata 5 del 4 settembre 2023

Cremonese – Sassuolo 0 – 0 Pairetto di Torino Fiorentina – Juventus* 1 – 1 Doveri di Volterra (PI) Lazio – Napoli* 1 – 2 Sozza di Segrate (MI) Milan – Inter* 3 – 2 Chiffi di Padova Monza – Atalanta** 0 – 2 Sacchi di Treia (MC) Salernitana – Empoli** 2 – 2 Abisso di Palermo Spezia – Bologna 2 – 2 Giua di Sassari Torino – Lecce** 1 – 0 Volpi di Città della Pieve (PG) Udinese – Roma 4 – 0 Maresca di Napoli Verona – Sampdoria 2 – 1 Valeri di Roma

*Giocate il 3 settembre 2022.

**Giocate il 5 settembre 2022.

Si perde 2 calci di rigore Doveri (l’unico assegnato lo vede il VAR); il fallo di Cuadrado su Sottil è evidente ma non se accorge Doveri.

Male Chiffi ma l’Inter non protesta per la mancata espulsione di Theo Hernandez al 70’ (fallo su Dumfries in ripartenza), sul punteggio di 3 a 2. L’Inter avrebbe dovuto giocare in superiorità numerica gli ultimi 20 minuti, più recupero.

Non va bene neanche alla Roma con Maresca. Sul punteggio di 1 a 0 manca un rigore ai giallorossi per il fallo di Becão su Celik.

Protesta a destra e a manca per l’arbitraggio la Lazio di Sarri presa a pallonate dal Napoli di Spalletti. Kim al 38’ e Kvaratskhelia (61’) ribaltano il fortunoso gol di Zaccagni (al 4’) in una gara che il Napoli avrebbe dovuto giocare anche in superiorità numerica per l’espulsione di Milinkovic-Savic non avvenuta.

Per il Napoli si tratta solo dell’inizio di una serie di errori e sviste arbitrali imbarazzanti che lo accompagneranno per tutta la stagione agonistica, Champions League compresa.

Dopo cinque giornate di campionato la classifica generale è la seguente.

Atalanta punti 13; Milan e Napoli 11; Roma, Torino e Udinese 10; Inter e Juventus 9; Lazio 8; Fiorentina, Salernitana e Sassuolo 6; Spezia e Verona 5; Empoli 4; Bologna 3; Lecce e Sampdoria 2; Cremonese 1; Monza 0.

Fine seconda puntata

©Riproduzione riservata previa citazione della fonte napolipiu.com