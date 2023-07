La cavalcata trionfale del Napoli nella stagione 2022-2023: un viaggio tra cronache, aneddoti e interviste 1 puntata

Napolipiu.com vi ripropone la fantastica cavalcata azzurra. Il trionfo azzurro a puntate nel torneo 2022 – 2023, con cronache, aneddoti, interviste ecc.

Inizia alla grande la nuova stagione calcistica del Napoli. La goleada di Verona è solo il prologo dell’entusiasmante cammino azzurro fino al traguardo finale.

Giornata 1 del 14 agosto 2022

Fiorentina – Cremonese 3 – 2 Sacchi di Treia (MC) Juventus – Sassuolo** 3 – 0 Rapuano di Rimini Lazio – Bologna 2 – 1 Massimi di L’Aquila Lecce – Inter* 1 – 2 Prontera di Tricase (LE)[1] Milan – Udinese* 4 – 2 Marinelli di Tivoli (Roma) Monza – Torino* 1 – 2 Mariani di Roma Salernitana – Roma 0 – 1 Sozza di Segrate (MI)[2] Sampdoria – Atalanta* 0 – 2 Dionisi di L’Aquila Spezia – Empoli 1 – 0 Chiffi di Padova Verona – Napoli** 2 – 5 Fabbri di Ravenna

*Giocate il 13 agosto 2023.

**Giocate il 15 agosto 2023.

Vince l’Inter nel finale di partita con la rete di Dumfries al 95’ ma resta clamoroso il calcio di rigore negato ai milanesi sul punteggio di 1 a 1. La trattenuta di Brin ai danni di Dzeko riesce a sfuggire a Prontera ma soprattutto a Banti al VAR

La gara di Genova fra Sampdoria e Atalanta è caratterizza da 10 cartellini gialli ma soprattutto è condizionata dalla rete regolare annullata a Caputo sul punteggio di 0 a 0. Sul passaggio di Leris il giocatore ligure supera il portiere avversario Musso, ma inspiegabilmente interviene Pairetto dalla sala VAR che richiama Dionisi per la revisione al monitor. Il fischietto aquilano ritorna sui suoi passi e invalida la rete per un fantomatico fallo commesso da Leris su Maehle.

La Juventus travolge il Sassuolo. Gli emiliani puniti da Di Maria (26’), devono arrendersi definitivamente alla doppietta di Vlahovic al 41’, su rigore, e al 51’.

Marinelli e Mazzoleni (al VAR) penalizzano una buona Udinese, mandando su tutte le furie la dirigenza del club friulano. L’Udinese passa in vantaggio al 2’ con Becao ma viene raggiunta al 9’ su calcio di rigore trasformato da Theo Hernandez. In un primo momento, con giustezza, Marinelli reputa regolare il contatto fra Soppy e Calabria, fra l’altro già in caduta, ma, successivamente richiamato alla revisione da Mazzoleni al VAR, cambia inspiegabilmente la decisione assegnando un rigore ai milanisti (segna Theo Hernandez dal dischetto).

Per il Milan segnano ancora Rebic (al 15’ e 68’) e Brahim Diaz (47’); la seconda rete friulana è segnata Masina al 49’. Finita la gara di Milano è una furia il direttore udinese Pier Paolo Marino: “Più che arrabbiato sono inferocito…”.

E poi ancora, rimarcando sull’improprio intervento di Mazzoleni dalla sala VAR: “Marinelli aveva deciso sul posto, era un qualcosa che di dubbio non aveva nulla. È un episodio che cambia l’inerzia della partita, insopportabile. Non capisco per quale motivo Mazzoleni sia intervenuto in questa azione. Non è un episodio dubbio: non capisco e non capivo. Come mai è tornato indietro dopo una scelta giusta? In questi casi, il VAR disturba l’arbitro. Ha cambiato l’equilibrio della partita, ha dato coraggio al Milan che è una grandissima squadra e non ha bisogno di questi episodi”.

La messa di reti e lo spettacolo offerto dal Napoli al Bentegodi a chiusura della giornata tenta di rinfrancare, almeno in parte, gli amanti del meraviglioso gioco del calcio. Gli scaligeri ci provano, eccome, passando addirittura in vantaggio al 29’ con Lasagna ma alla distanza devono arrendersi. Al 37′ con Kvaratskhelia e al 48′ con Osimhen passa in vantaggio il Napoli e dopo il fortunoso pareggio di Henry al 3’ della ripresa, dilagano gli azzurri con Zielinski (55’), Lobotka (65’) e Politano al 79’.

Giornata 2 del 21 agosto 2022

Atalanta – Milan 1 – 1 Maresca di Napoli Bologna – Verona 1 – 1 Marcenaro di Genova Empoli – Fiorentina 0 – 0 Marchetti di Ostia (Roma)[4] Inter – Spezia* 3 – 0 Ghersini di Genova Napoli – Monza 4 – 0 Fourneau di Roma Roma – Cremonese** 1 – 0 Massimi di Termoli (CB) Sampdoria – Juventus 0 – 0 Abisso di Palermo Sassuolo – Lecce* 1 – 0 Colombo di Como Torino – Lazio* 0 – 0 Piccinini di Forlì (FC) Udinese – Salernitana* 0 – 0 Aureliano di Bologna

*Giocate il 20 agosto 2022.

**Giocata il 22 agosto 2022.

Non brilla Abisso a Genova. Il direttore siciliano che rivede la Juventus dopo un anno e più (Juventus – Benevento 0 – 1 del 21 marzo 2021) non compie errori tecnici ma è lacunoso sul piano disciplinare. Abisso non perdona nulla sul versante ligure (3 ammonizioni per 8 falli fischiati), ma è molto più clemente sul versante opposto. Mancano i cartellini gialli per Cuadrado e Kostic.

Vince e stravince il Napoli ma restano imbarazzanti gli errori di Fourneau e Irrati al VAR. Sul punteggio di 0 a 0 manca un rigore agli azzurri per il mani largo di Ranocchia, su tiro di Anguissa. Non se ne avvede Fourneau e Irrati al VAR non interviene. Sfugge al team arbitrale il brutto fallo meritevole di espulsione compiuto da Ferrari ai danni di Lobotka.

PORTIERI

Meret Alex (1), Marfella Davide (12), Idasiak Hubert Dawid (16), Boffelli Valerio (52), Gollini Pierluigi (95).

DIFENSORI

Kim Min-Jae (3), Juan Jesus (5), Mário Rui (6), Rrahmani Amir (13), Olivera Mathías (17), Bereszynski Bartosz (19), Di Lorenzo Giovanni (22), Østigård Leo (55).

CENTROCAMPISTI

Demme Diego (4), Elmas Eljif (7), Zielinski Piotr (20), Zedadka Karim (31), Lobotka Stanislav (68), Gaetano Gianluca (70), Ndombélé Tanguy (91), Zambo Anguissa André-Frank (99).

ATTACCANTI

Osimhen Victor (9), Lozano Hirving (11), Simeone Giovanni (18), Politano Matteo (21), Zerbin Alessio (23), Kvaratskhelia Khvicha (77), Raspadori Giacomo (81).

Al 59’ per infortunio muscolare al polpaccio destro l’arbitro Marchetti sarà costretto a lasciare il campo. A dirigere l’incontro sarà il IV Uomo Sacchi di Treia (MC).

Fine prima puntata

