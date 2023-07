Victor Osimhen pazzo di Napoli: ‘Non esiste posto migliore per me. Voglio altri titoli’ – VIDEO

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, esprime il suo amore per la squadra e la città, nonostante l’interesse dei top club europei.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro di Victor Osimhen è al centro dell’attenzione dei tifosi del Napoli. L’attaccante nigeriano è molto apprezzato dai top club, tra cui il PSG, ma De Laurentiis non ha intenzione di lasciarlo andare per meno di 150 milioni di euro. Nel frattempo, Osimhen ha condiviso le sue riflessioni sulle sue ambizioni e il suo legame con il Napoli in un’intervista con il portale nigeriano Soccernet.ng.

“Ho vinto uno dei titoli calcistici più prestigiosi al mondo con una squadra che apprezza le piccole cose che fai per i tifosi,” ha detto Osimhen. “Vincere lo scudetto per me è una cosa grande. Qualsiasi cosa che arriverà dopo sarà ancora importante per me, come la Champions, la Coppa Italia e tutti i tipi.

Sono così orgoglioso di essere vincitore dello Scudetto, per me è enorme. Qualsiasi successo che arriverà dopo lo accoglierò. E io sto lavorando veramente duro per riuscirci, ora sono ‘dipendente’ da trofei perché lo Scudetto è la mia prima coppa da professionista. Non vedo l’ora inizi la nuova stagione“.

Osimhen ha anche espresso il suo amore per la città di Napoli e i suoi tifosi. “Non ho mai visto una città più pazza del calcio come Napoli. I napoletani mostrano tutto il loro amore ai calciatori. E ovunque io vada, sono sempre rispettato. I bambini mi amano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano indossando una replica della mia maschera.

Questo dimostra il duro lavoro che hanno riconosciuto e cosa significo per loro. E per me non esiste posto migliore di questo. Sono così felice di aver fatto la scelta giusta venendo qui. E raggiungere questo tipo di gratitudine con i napoletani è qualcosa per cui mi sveglierò e sorriderò sempre. I figli dei miei figli nasceranno e realizzeranno che il loro padre ha fatto qualcosa di incredibile“.

Le parole di Osimhen sono sicuramente un conforto per i tifosi del Napoli, che sperano di vederlo continuare a brillare in azzurro. Rimani sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sul futuro di Osimhen e sulle mosse del Napoli sul calciomercato.