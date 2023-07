La cavalcata trionfale del Napoli nella stagione 2022-2023: un viaggio tra cronache, aneddoti e interviste 4 puntata

Napolipiu.com vi ripropone la fantastica cavalcata azzurra. Il trionfo azzurro a puntate nel torneo 2022 – 2023, con cronache, aneddoti, interviste ecc.

Giornata 7 del 18 settembre 2023

Bologna – Empoli** 0 – 1 Volpi di Città della Pieve (PG) Cremonese – Lazio 0 – 4 Orsato di Montecchio Maggiore (VI) Fiorentina – Verona 2 – 0 Rapuano di Rimini Milan – Napoli 0 – 1 Mariani di Roma Monza – Juventus 1 – 0 Maresca di Napoli Roma – Atalanta 0 – 1 Chiffi di Padova Salernitana – Lecce* 1 – 2 Doveri di Volterra (PI) Spezia – Sampdoria** 2 – 1 Sozza di Segrate (MI) Torino – Sassuolo** 0 – 1 Baroni di Fiesole (FI) Udinese – Inter 3 – 1 Valeri di Roma

*Giocata il 16 settembre 2022.

**Giocate il 17 settembre 2022.

La giornata caratterizzata da sei vittorie esterne, registra la prima storica vittoria del Monza in Serie A. Allo stadio Brianteo il Monza con Gytkjaer (al 74′) supera la Juventus di Massimiliano Allegri che squalificato è sostituito in panchina da Marco Landucci. Nel primo tempo della partita è espulso al 40’ Di Maria per condotta violenta. L’arbitro Maresca mostra il cartellino rosso al fantasista bianconero per la gomitata assestata a Izzo.

L’Udinese travolge l’Inter per 3 reti a 1 e stravince la Lazio a Cremona con uno scatenato Immobile, autore di due reti; le altre due reti sono segnate da Milinkovic-Savic e Pedro.

Corsari il Sassuolo e l’Empoli. I neroverdi si impongono a Torino con un gol di Alvarez al 48’ e i toscani regolano il Bologna con la rete di Bandinelli al 75’.

Non bene Chiffi a Roma. Manca un calcio di rigore alla Roma al 40’ per l’evidente trattenuta di Demiral ai danni di Zaniolo; inspiegabile il mancato intervento di Di Paolo al VAR. A fine gara è una furia Mourinho contro l’arbitro Chiffi. Non solo per il rigore negato ma anche per il modo in cui è stata gestita la partita dell’Olimpico.

Un bel Napoli sbanca il Meazza nonostante il mediocre arbitraggio di Mariani, deficitario sul piano tecnico e, soprattutto, disciplinare. Randellano duro i rossoneri ma l’arbitro romano lascia fare fin dal primo minuto di gioco. Al minuto 2′ Kjaer sbraccia su Kvaratskhelia in allungo ma l’arbitro Mariani lascia correre, giudicando regolare la manata del milanista rifilata al giocatore georgiano. Al minuto 9′ concede il bis Mariani quando perdona Saelemaekers che abbatte da dietro Lobotka in ripartenza senza alcuna possibilità di prendere il pallone. Il direttore di gara fischia il fallo ma tiene in tasca il cartellino giallo. Al 17’ giunge anche il tris di Mariani, quando Kjaer senza possibilità di poter giocare più il pallone abbatte Kvaratskhelia nei pressi dell’area milanista. Il duro e brutto intervento in ritardo di Kjaer ai danni di Kvaratskhelia che l’aveva dribblato da punire col cartellino rosso diretto viene tramutato in semplice fallo da ammonizione dall’arbitro internazionale di Roma. Al 22’ non è ammonito Bennacer che ferma fallosamente Zielinski in ripartenza. Al 45′ è ammonito Calabria per fallo su Kvaratskhelia. Kjaer e Calabria graziati a più riprese da Mariani saranno sostituiti da Pioli alla fine del primo tempo Nella ripresa il tecnico rossonero schiera Kalulu al posto di Kjaer e manda in campo Dest al posto di Calabria. Al 47’ manca un primo rigore al Napoli per la trattenuta di Tonali ai danni di Raspadori. Mariani è in buona posizione ma non ritiene opportuno intervenire e Irrati al VAR non lo richiama. Al 50’ deve intervenire il VAR per rilevare il fallo di Dest su Kvaratskhelia in area rossonera. Mariani aveva assegnato solo un corner per gli azzurri ma una volta rivisto l’episodio al monitor fischia il calcio di rigore e ammonisce Krunic per le ingiustificate proteste. Segna Politano dagli 11 metri. Al 69’ pareggia il Milan con Giroud ma al 78’ Simeone porta definitivamente il Napoli in vantaggio. Con i tre punti conquistati a Milano i partenopei agguantano l’Atalanta in classifica generale con 17 punti; il Milan resta a 14 punti.

Il Napoli è già solo al comando.

Giornata 8 del 2 ottobre 2022

Atalanta – Fiorentina 1 – 0 Irrati di Firenze Empoli – Milan* 1 – 3 Aureliano di Bologna Inter – Roma* 1 – 2 Massa di Imperia Juventus – Bologna 3 – 0 Abisso di Palermo Lazio – Spezia 4 – 0 Sacchi di Treia (MC) Lecce – Cremonese 1 – 1 Marinelli di Tivoli (Roma) Napoli – Torino* 3 – 1 Massimi di Termoli (CB) Sampdoria – Monza 0 – 3 Ayroldi di Molfetta (BA) Sassuolo – Salernitana 5 – 0 Ferrieri Caputi di Livorno Verona – Udinese** 1 – 2 Minelli di Varese

*Giocate l’1ottobre 2022.

**Giocata il 3 ottobre 2022.

La giornata è destinata a passare alla storia per la direzione di Maria Sole Ferrieri Caputi in Sassuolo – Salernitana, prima donna arbitro a dirigere una partita di Serie A. La prestazione arbitrale sarà comunque insufficiente in una gara abbastanza corretta. Finisce 5 a 0 per i locali ma la partita è sbloccata da un calcio di rigore abbastanza generoso. Peggio assistita da Mariani al VAR, Ferrieri Caputi assegna frettolosamente un rigore al Sassuolo (37’) per presunto fallo di Maggiore su Ceide.

La Juventus supera facilmente il Bologna con un 3 a 0 finale e la Lazio strapazza lo Spezia con un netto 4 a 0. Perde ancora la Sampdoria. Il Monza s’impone a Genova con un convincente 3 a 0.

La Roma vince a Milano ribaltando con Dybala (39’) e Smalling (75’) il momentaneo vantaggio nerazzurro di Dimarco al 30’. Il Napoli supera agevolmente il Torino con le reti di Anguissa, autore di una doppietta, e Kvaratskhelia; il gol della bandiera torinese è segnato da Sanabria.

Succede di tutto a Empoli con Aureliano. Per la sesta volta su appena 8 gare di campionato il Milan si avvantaggia di imbarazzanti errori arbitrali. La prima rete milanista scaturisce al 79’ da una rimessa laterale battuta circa dieci metri dal punto di uscita del pallone dal campo. Si era nella metacampo milanista e Tonali servito dal proprio allenatore Pioli rimette in gioco nella metacampo empolese favorendo in questo modo il vantaggio rossonero con la rete di Rebic. Aureliano convalida il gol con l’assenso del IV Uomo Maresca a pochi passi dall’evento, dando il via alla vittoria milanista.

Ecco come Vincenzo Riccio per Napoliu.com del 3 ottobre 2022 descrive l’episodio non riscontrabile neanche nelle partite fra scapoli e ammogliati.

“Continua a giocare un campionato a parte il Milan di Pioli con regolamenti personalizzati. Dal rigore farlocco – live fischiato contro l’Udinese alla prima giornata al gol irregolare convalidato contro l’Empoli è già successo di tutto. Grave l’errore di Aureliano nel convalidare la prima rete milanista (Rebic) nata da una rimessa laterale battuta 10 metri più in là dal punto di uscita del pallone. Si era nella metà campo milanista ma Tonali ha rimesso il pallone in gioco dalla metà campo avversaria servendo Leao che si era posizionato ben oltre i difendenti empolesi per dare poi l’assist al compagno Rebic. Aureliano nel convalidare la rete irregolare di Rebic ha ammonito anche il tecnico toscano Zanetti per proteste, come da prassi”.

Per il grave errore tecnico andato in onda a Empoli, Rocchi non prenderà provvedimenti con Aureliano e Maresca. Il duo arbitrale Maresca – Aureliano troverà collocazione immediata già alla giornata successiva. Maresca sarà in campo per Fiorentina – Lazio, assistito al VAR da Aureliano.

Il Napoli è già solo al comando.

Giornata 8 del 2 ottobre 2022

Atalanta – Fiorentina 1 – 0 Irrati di Firenze Empoli – Milan* 1 – 3 Aureliano di Bologna Inter – Roma* 1 – 2 Massa di Imperia Juventus – Bologna 3 – 0 Abisso di Palermo Lazio – Spezia 4 – 0 Sacchi di Treia (MC) Lecce – Cremonese 1 – 1 Marinelli di Tivoli (Roma) Napoli – Torino* 3 – 1 Massimi di Termoli (CB) Sampdoria – Monza 0 – 3 Ayroldi di Molfetta (BA) Sassuolo – Salernitana 5 – 0 Ferrieri Caputi di Livorno Verona – Udinese** 1 – 2 Minelli di Varese

*Giocate l’1ottobre 2022.

**Giocata il 3 ottobre 2022.

La giornata è destinata a passare alla storia per la direzione di Maria Sole Ferrieri Caputi in Sassuolo – Salernitana, prima donna arbitro a dirigere una partita di Serie A. La prestazione arbitrale sarà comunque insufficiente in una gara abbastanza corretta. Finisce 5 a 0 per i locali ma la partita è sbloccata da un calcio di rigore inesistente. Peggio assistita da Mariani al VAR, forse stanco dopo le 12 fatiche di Milan – Napoli, Ferrieri Caputi assegna frettolosamente un rigore al Sassuolo (37’) per presunto fallo di Maggiore su Ceide.

La Juventus supera facilmente il Bologna con un 3 a 0 finale e la Lazio strapazza lo Spezia con un netto 4 a 0. Perde ancora la Sampdoria. Il Monza s’impone a Genova con un convincente 3 a 0.

La Roma vince a Milano ribaltando con Dybala (39’) e Smalling (75’) il momentaneo vantaggio nerazzurro di Dimarco al 30’. Il Napoli supera agevolmente il Torino con le reti di Anguissa, autore di una doppietta, e Kvaratskhelia; il gol della bandiera torinese è segnato da Sanabria.

Succede di tutto a Empoli con Aureliano. Per la sesta volta su appena 8 gare di campionato il Milan si avvantaggia di imbarazzanti errori arbitrali. La prima rete milanista scaturisce al 79’ da una rimessa laterale battuta circa dieci metri dal punto di uscita del pallone dal campo. Si era nella metacampo milanista e Tonali servito dal proprio allenatore Pioli rimette in gioco nella metacampo empolese favorendo in questo modo il vantaggio rossonero con la rete di Rebic. Aureliano convalida il gol con l’assenso del IV Uomo Maresca a pochi passi dall’evento, dando il via alla vittoria milanista.

Ecco come Vincenzo Riccio per Napoliu.com del 3 ottobre 2022 descrive l’episodio non riscontrabile neanche nelle partite fra scapoli e ammogliati.

“Continua a giocare un campionato a parte il Milan di Pioli con regolamenti personalizzati. Dal rigore farlocco – live fischiato contro l’Udinese alla prima giornata al gol irregolare convalidato contro l’Empoli è già successo di tutto. Grave l’errore di Aureliano nel convalidare la prima rete milanista (Rebic) nata da una rimessa laterale battuta 10 metri più in là dal punto di uscita del pallone. Si era nella metà campo milanista ma Tonali ha rimesso il pallone in gioco dalla metà campo avversaria servendo Leao che si era posizionato ben oltre i difendenti empolesi per dare poi l’assist al compagno Rebic. Aureliano nel convalidare la rete irregolare di Rebic ha ammonito anche il tecnico toscano Zanetti per proteste, come da prassi”.

Per il grave errore tecnico[1] andato in onda a Empoli, Rocchi non prenderà provvedimenti con Aureliano e Maresca. Il duo arbitrale Maresca – Aureliano troverà collocazione immediata già alla giornata successiva. Maresca sarà in campo per Fiorentina – Lazio, assistito al VAR da Aureliano[2].

La rimessa dalla linea laterale è contemplata nella Regola 15 del Regolamento Giuoco del Calcio e prevede quanto segue. “Se un calciatore effettua la rimessa in modo irregolare o da una posizione diversa rispetto a quella prescritta, l’arbitro assegnerà la rimessa all’altra squadra”. In caso di errore tecnico dell’arbitro, il Regolamento Giuoco del Calcio prevede anche la ripetizione della partita.

Aureliano tornerà a dirigere una gara di A soltanto alla XIV giornata in Lecce – Atalanta del 9 novembre 2022, ma fino ad allora sarà sempre utilizzato dal designatore Rocchi. Fra VAR, AVAR e Serie B Aureliano non conoscerà pause. L’arbitro bolognese sarà al VAR di Sampdoria – Roma (X del 17 ottobre 2022). Per Aureliano ci sarà anche l’impegno in Serie B per dirigere Ascoli – Cagliari il 24 ottobre 2022 (X). Sarà al VAR di Torino – Milan (XII del 30 ottobre 2022) e nella stessa giornata sarà impiegato anche all’AVAR di Verona – Roma del 31 ottobre 2022. Il 5 novembre 2002, Aureliano sarà anche al VAR di Frosinone – Perugia (XII di Serie B). Sarà all’AVAR di Monza – Verona (XIII del 6 novembre 2022).