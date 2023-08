La cavalcata trionfale del Napoli nella stagione 2022-2023: un viaggio tra cronache, aneddoti e interviste 10 puntata

Napolipiu.com vi ripropone la fantastica cavalcata azzurra. Il trionfo azzurro a puntate nel torneo 2022 – 2023, con cronache, aneddoti, interviste ecc.

Giornata 17 dell’8 gennaio 2023

Bologna – Atalanta** 1 – 2 Di Bello di Brindisi Fiorentina – Sassuolo* 2 – 1 Manganiello di Pinerolo (TO) Verona – Cremonese** 2 – 0 Mariani di Roma Juventus – Udinese* 1 – 0 Marchetti di Ostia (Roma) Lazio – Empoli 2 – 2 Pezzuto di Lecce Milan – Roma 2 – 2 Massa di Imperia Monza – Inter 2 – 2 Sacchi di Treia (MC) Salernitana – Torino 1 – 1 Colombo di Como Sampdoria – Napoli 0 – 2 Abisso di Palermo Spezia – Lecce 0 – 0 Chiffi di Padova

*Giocate il 7 gennaio 2023.

**Giocate il 9 gennaio 2023.

Brilla solo il Napoli nel campionato dei disastri arbitrali. Osimhen e Elmas, su rigore, regolano la Sampdoria al termine di una gara diretta egregiamente da Abisso di Palermo. Dopo i disastri combinati da Ayroldi a Cremona tre giorni prima succede di tutto a Monza. Sarebbe opportuno prima di tutto che i cronisti e i moviolisti, o presunti tali, ex arbitri annessi si mettessero prima d’accordo con loro stessi prima di enunciare sentenze. Avessero almeno la compiacenza di rileggersi per quanto detto su episodi analoghi e precedenti. Tralasciamo per il momento il burlesco termine “distrazioni” per giustificare lo sconcertante arbitraggio di Sozza la giornata scorsa.

Pare proprio che gli errori arbitrali pesano mediaticamente a seconda delle squadre coinvolte. Nella passata stagione la norma del vantaggio non applicata da Serra in favore del Milan (in Milan Spezia) è costata praticamente la carriera all’arbitro torinese. La stessa norma non applicata da Orsato a vantaggio della Roma (Juventus – Roma) nella stessa ragione non è costata praticamente nulla allo stesso Orsato. I media nostrani hanno demonizzato a più non posso Serra e cercato in tutte le maniere e modi di mitizzare gli errori molto più gravi commessi da Orsato a Torino. Nel campionato in corso si ripete la stessa storia con la stessa norma del vantaggio disattesa in favore della Cremonese (Cremonese – Juventus) e disattesa in favore dell’Inter in Monza – Inter. Come era già capitato con Serra e Orsato le due stesse misure varranno anche per Ayroldi (Cremonese – Juventus) e Sacchi (Monza – Inter). Ayroldi assolto dai media per il vantaggio non accordato contro la Juventus ma Sacchi demonizzato per il vantaggio negato all’Inter contro il Monza.

Succede di tutto a Monza. Inspiegabile l’accanimento mediatico perpetrato contro Sacchi per un identico episodio capitato con l’arbitro Ayroldi qualche giorno prima. Una rete di Acerbi è annullata per la norma del vantaggio non accordata dall’arbitro Sacchi e i media non ci stanno. Se ne sentono di tutti i colori sull’arbitro maceratese e l’Inter diventa persino vittima di tutti gli errori arbitrali del campionato. Il designatore Rocchi sempre incline a certe battaglie mediatiche ferma Sacchi per ben otto giornate di campionato. Ayroldi per le due reti regolari annullate alla Cremonese contro la Juventus se la cava con solo tre giornate di inattività. Si lamenta a più non posso l’Inter ma al Monza manca un grosso rigore al 3’ per fallo di Acerbi su Ciurra.

Combina danni Marchetti a Torino, penalizzando oltre misura una buona Udinese. Negato un rigore ai friulani ma soprattutto manca il secondo cartellino giallo per Locatelli al 47’. In entrambe le circostanze si era sul punteggio di 0 a 0. Ad inizio secondo tempo non è ammonito per la seconda volta Locatelli per il brutto fallo su Success. Marchetti richiama solo verbalmente il giocatore juventino, già ammonito al 36’ per la plateale trattenuta ai danni di Lovric. Sarà Allegri a rimediare alla manchevolezza arbitrale, sostituendo opportunamente Locatelli con Paredes. Negato un rigore ai friulani (77’) per la spinta a due mani di Alex Sandro ai danni di Beto. Nella circostanza non interviene La Penna al VAR. Per i friulani giunge anche la beffa col gol di Danilo all’87’.

Inspiegabile l’accanimento arbitrale contro la Cremonese. Manca un clamoroso calcio di rigore ai lombardi per il fallo di Hien su Dessers al 47’. Sbaglia ancora Mariani ma Di Paolo al VAR non ritiene opportuno intervenire.

Giornata 18 del 15 gennaio 2023.

Atalanta – Salernitana 8 – 2 Aureliano di Bologna Cremonese – Monza** 2 – 3 Massa di Imperia Empoli – Sampdoria 1 – 0 Santoro di Messina Inter – Verona** 1 – 0 Fabbri di Ravenna Lecce – Milan** 2 – 2 Orsato di Montecchio Maggiore (VI) Napoli – Juventus* 5 – 1 Doveri di Volterra (PI) Roma – Fiorentina 2 – 0 Giua di Sassari Sassuolo – Lazio 0 – 2 Pairetto di Torino Torino – Spezia 0 – 1 Ghersini di Genova Udinese – Bologna 1 – 2 Volpi di Arezzo

*Giocata il 13 gennaio 2023.

**Giocate il 14 gennaio 2023.

Il Napoli di Spalletti strapazza una sopravvalutata Juventus con un netto 5 a 1. Osimhen è autore di una doppietta, al 14’ e al 65’. Le altre reti azzurre portano la firma di Kvaratskhelia (39’), Rrahmani (55’) e di Elmas al 72’. La rete della bandiera bianconera è siglata da Di Maria al 42’.

Pioggia di reti anche a Bergamo. Incredibile il punteggio dell’8 a 2 finale con il quale gli orobici sommergono la Salernitana.

Penalizzata ancora una volta la Sampdoria. Santoro nega dapprima un rigore ai liguri per mani di Parisi al 38’ e poi ne combina di tutti i colori al 96’ in collaborazione di Marini al VAR. Sul gol annullato a Colley, il direttore messinese non s’avvede che il precedente mani di Gabbiadini in caduta è conseguenziale al falloso intervento di Luperto sullo stesso Gabbiadini. La rete era da invalidare ma è grosso il rigore negato alla Sampdoria. Sull’episodio non si comprende il mancato intervento di Marini al VAR.