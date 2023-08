Corriere dello Sport: “Veiga al Napoli, domani visite mediche. Ecco tutte le cifre”

Accordo tra Napoli e Celta Vigo per Veiga è concluso: domani visite mediche, contratto fino al 2028. Costo 35 milioni più bonus.

CALCIOMERCATO NAPOLI. È conclusa la trattativa che porterà Gabri Veiga al Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo è atteso domani in Italia per sostenere le visite mediche a Villa Stuart prima della firma del contratto.

L’accordo con il Celta Vigo si chiude sulla base di 35 milioni di euro più bonus, con il Napoli che verserà anche il 5% sulla futura rivendita. Veiga firmerà con gli azzurri un contratto quinquennale fino a giugno 2028.

Con l’acquisto di Gabri Veiga, il Napoli entra di diritto tra le grandi concorrenti del mercato europeo. Solo qualche mese fa, infatti, lo seguivano con attenzione. Non c’è da stupirsi, d’altronde, per un 21enne (2002) che ha arricchito da subito la Liga con classe ed eleganza.Ma Veiga è anche visione e dinamismo, nonostante il suo metro e 84: il tipico portamento da calcio spagnolo gli ha consentito di realizzare undici gol e quattro assist in 36 partite la scorsa stagione, consentendogli anche di ricoprire più ruoli offensivi.

Un colpo di assoluto valore per il club partenopeo, che rinforza il centrocampo mettendo a segno l’acquisto più oneroso dell’estate. Dopo giorni di attesa, i tifosi possono finalmente abbracciare il nuovo talentuoso innesto per la mediana di Rudi Garcia.