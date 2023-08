Di Marzio: “Napoli, colpo Veiga è il più costoso della Serie A”

Secondo Di Marzio il Napoli ha chiuso l’acquisto più caro del calciomercato italiano: è Gabri Veiga dal Celta Vigo per 35 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è protagonista del colpo di mercato più oneroso di questa sessione estiva in Serie A. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, durante lo speciale in onda su Sky Sport.

L’affare riguarda Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo che passerà agli azzurri per 35 milioni di euro bonus inclusi. Il giovane talento spagnolo è stato anche convocato dal Celta per la prossima gara di Liga, in attesa di definire gli ultimi dettagli e firmare con i campioni d’Italia.

Secondo Di Marzio, il Napoli ha pianificato questo grande investimento nonostante la permanenza di Zielinski, che ha rifiutato le offerte dall’Arabia Saudita. L’acquisto di Veiga va a migliorare ulteriormente il centrocampo rispetto alla passata stagione.

L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 30 milioni più 5 di bonus, con De Laurentiis che è riuscito ad ottenere uno sconto sulla clausola da 40 milioni. Nell’ultimo anno, tra Liga e coppe, Veiga ha segnato 11 gol con la maglia del Celta Vigo.

Il Napoli mette a segno il colpo più costoso del calciomercato italiano assicurandosi uno dei talenti più interessanti nel panorama europeo. Un rinforzo di assoluto valore per i partenopei.