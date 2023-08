Spalletti ct Italia, retroscena: Gravina chiama Chiavelli, ma risponde De Laurentiis

Retroscena sulla nomina di Spalletti come ct dell’Italia: Gravina ha chiamato De Laurentiis per chiedere di liberarlo dalla clausola col Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Svelato un retroscena sorprendente riguardo alla nomina di Spalletti come CT della Nazionale. Gravina ha contattato direttamente De Laurentiis per discutere di una clausola contrattuale, con implicazioni per il futuro degli Azzurri.

uciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana dopo le dimissioni di Mancini. La Figc ha scelto l’ormai ex allenatore del Napoli per rilanciare gli Azzurri, come dichiarato dal presidente Gravina: “La Nazionale aveva bisogno di un grande tecnico, il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali”.

Ma dietro la nomina di Spalletti ci sarebbe un retroscena svelato da Il Giornale. Gravina avrebbe infatti chiamato direttamente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per chiedergli di liberare il tecnico dalla clausola da 3 milioni prevista col club azzurro in caso di nuovo incarico prima di un anno.

Il numero uno della Figc ha telefonato all’ad del Napoli Chiavelli mentre era insieme a De Laurentiis, che ha poi risposto direttamente a Gravina negando tale possibilità. La risposta del patron è stata che non si tratta di una questione economica ma di principio, e che quella clausola va rispettata.

Il Napoli, per voce del legale Grassani, ritiene di avere ragione in caso la questione finisse in tribunale:

“Non si può, però, sottoscrivere un verbale di conciliazione il 18 luglio 2023 e dopo neanche 30 giorni rimettere tutto in discussione. Dopo quasi una settimana di rumors, Spalletti non ha ancora telefonato e chiesto un confronto con De Laurentiis o con il Calcio Napoli. Né lui e né i suoi legali. E questo deve far pensare. Il rispetto delle regole è fondamentale, alla base di qualsiasi soggetto”.

Tutto ciò lascia in sospeso una serie di domande. Perché Spalletti, protagonista di tutto questo, non ha ancora cercato un dialogo diretto con De Laurentiis o con la dirigenza del Napoli? La sua assenza di comunicazione, unita al silenzio dei suoi legali, solleva ulteriori dubbi.

Il rispetto delle regole contrattuali, come sottolineato dal legale del Napoli, è alla base di ogni accordo. Ora, con Spalletti alla guida della Nazionale, il futuro degli Azzurri è atteso con grande attenzione. Ma, come questo retroscena ha rivelato, ciò che accade dietro le quinte può avere ripercussioni significative sulla scena pubblica.