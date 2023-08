SKY- Spalletti ct Italia: firmato senza pagare clausola Napoli, De Laurentiis pronto alla battaglia legale

Spalletti ha firmato con la Figc per fare il ct dell’Italia senza pagare i 3 milioni della clausola con il Napoli: De Laurentiis è pronto a fargli causa.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Luciano Spalletti ha firmato con la Figc diventando il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, ma senza pagare la clausola di 3 milioni pretesa dal Napoli dopo l’addio del tecnico un anno fa.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis sarebbe ora pronto a fare causa a Spalletti per il mancato rispetto di tale accordo. Sia l’allenatore che la Federcalcio però, dopo aver ascoltato il parere dei legali, si dicono tranquilli e pronti ad affrontare eventuali conseguenze giudiziarie.

Il Napoli, come risposta, potrebbe intraprendere azioni legali contro Spalletti e la FIGC. La situazione diventa ancora più complessa quando si mettono in mezzo le reazioni e gli atteggiamenti del mondo esterno.

Giornalisti, dirigenti e persino alcuni presidenti sembrano avere opinioni polarizzate su questa controversia. Alcuni puntano il dito contro il Napoli, accusando la squadra e la città di reazioni esagerate, mentre altri sostengono la causa di Gravina.

Tutto questo avviene sullo sfondo di una rivalità calcistica che spesso sfocia in tensioni e pregiudizi. Le recenti dichiarazioni di alcuni giornalisti sembrano infondere ulteriori divisioni, alimentando una narrazione di “noi contro loro”.

Ma in mezzo a tutto questo caos, una cosa è chiara: De Laurentiis è determinato a lottare per ciò che ritiene giusto e per i diritti del suo club. E mentre la battaglia legale potrebbe essere imminente, i tifosi del Napoli possono aspettarsi che i loro eroi azzurri continuino a lottare sul campo, indipendentemente dalle sfide che si presentano.