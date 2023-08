Perché Gabri Veiga è il colpo scudetto del Napoli

Gabri Veiga, talento del Celta Vigo rende ancora più forte il centrocampo di Garcia: colpo strategico per presente e futuro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli si presenta ai nastri di partenza della Serie A con i favori del pronostico per la conquista dello scudetto. La squadra ha mantenuto pressoché inalterata la rosa che nella passata stagione ha dominato il campionato sotto la guida di Spalletti. Ora tocca a Garcia raccoglierne l’eredità, con una campagna acquisti mirata a rinforzare ulteriormente l’organico.

In tal senso, il colpo Gabri Veiga può rivelarsi decisivo. Il 21enne centrocampista del Celta Vigo, capace di segnare 11 gol nell’ultima Liga pur non essendo un attaccante, va a completare il reparto mediano a disposizione del tecnico francese. Accanto a Lobotka, Anguissa, Zielinski ed Elmas, Veiga porta talento, duttilità e margini di miglioramento.

Per il Napoli si tratta di un investimento strategico, in linea con la politica del club: puntare sui giovani per il presente pensando anche al futuro. Veiga firmerà un contratto di almeno 5 anni, diventando una colonna della squadra nei prossimi anni.

Come conferma Rafa Benitez, che al Celta lo farebbe giocare anche se avesse una gamba sola, si tratta insomma del profilo giusto al momento giusto per dare l’assalto a un altro scudetto. La conferma di Osimhen e gli altri innesti completano una rosa che si candida ad essere ancora protagonista.