Garcia alla vigilia di Frosinone-Napoli: “Avversario tosto, siamo tra i favoriti”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Frosinone: “Kvara out per precauzione”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il tecnico del Napoli Rudi Garcia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone, match valido per la prima giornata di Serie A. L’allenatore francese ha presentato la partita, soffermandosi sugli avversari: “Il Frosinone è un avversario tosto, sarà una gara difficile”.

Garcia ha poi parlato delle ambizioni del Napoli: “Siamo tra le squadre favorite per la vittoria del campionato. Vogliamo partire con il piede giusto”. Spazio anche al mercato, con i nuovi arrivati Veiga e Cajuste: “Sono molto motivati, hanno bisogno di tempo ma possono darci una mano”.

Capitolo formazione: out Kvaratskhelia per precauzione, al suo posto Raspadori o Elmas. Possibile l’utilizzo delle due punte Osimhen-Simeone per mettere in difficoltà la difesa avversaria. In difesa linea alta, ma si adatterà alle circostanze: “Saremo camaleontici”.

Garcia infine si è soffermato su se stesso: “Sono concentrato e motivato. Darò il massimo, come sempre, per portare la vittoria”. Parole da leader per l’allenatore francese, pronto al debutto sulla panchina azzurra dopo l’ottimo precampionato.