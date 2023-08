Napoli, Kvaratskhelia out per la prima di campionato: affaticamento muscolare

Kvaratskhelia salterà Napoli-Frosinone di Serie A per un affaticamento muscolare. Al suo posto potrebbe giocare Raspadori.

NAPOLI – Brutte notizie per il Napoli in vista dell’esordio in campionato contro il Frosinone. L’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta a causa di un affaticamento muscolare.

A dare la notizia è stato il club azzurro sul proprio sito ufficiale al termine dell’allenamento mattutino. Kvaratskhelia aveva già accusato problemi fisici durante il ritiro estivo, costringendo lo staff medico a gestirlo con cautela. Questo nuovo stop precauzionale gli farà saltare la prima gara di Serie A.

Al suo posto, contro il Frosinone, potrebbe essere schierato Giacomo Raspadori, candidato a ricoprire il ruolo di esterno sinistro d’attacco. L’ex Sassuolo ha dimostrato di sapersi adattare bene sulla fascia durante le amichevoli prestagionali.

Per Garcia è sicuramente una tegola perdere Kvaratskhelia, uno dei calciatori più attesi dai tifosi del Napoli. La speranza è che si tratti solo di un affaticamento passeggero e che il georgiano possa tornare quanto prima protagonista con la maglia azzurra. Intanto, spazio a Raspadori per non farlo rimpiangere.