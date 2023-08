Mediaset frecciata al Napoli: “La nazionale di Spalletti partirà dai giocatori dell’Inter”

Mediaset non considera i calciatori del Napoli campione d’Italia tra i punti fermi della nuova Nazionale targata Luciano Spalletti. Secondo l’emittente televisiva, il neo ct partirà dal blocco Inter per le prime convocazioni.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Con la nomina di Luciano Spalletti come CT della Nazionale, Mediaset svela la possibile preferenza del tecnico verso il blocco Inter. Tuttavia, un particolare storico lega Spalletti al Napoli in modo indissolubile.

In un articolo pubblicato sul proprio sito, Mediaset scrive: “Spalletti conosce benissimo Di Lorenzo, Meret, Raspadori e Politano del Napoli, ma dovrebbe puntare sul blocco Inter: Dimarco, Bastoni, Acerbi in difesa, Barella e Frattesi a centrocampo“.

Parole che suonano come una svalutazione dei meriti e del valore della rosa azzurra reduce dalla vittoria dello scudetto. I tifosi del Napoli sui social hanno manifestato il proprio disappunto per questa analisi.

Tuttavia, indipendentemente dalla scelta dei giocatori e dalle possibili inclinazioni di Spalletti, c’è un aspetto che lega indissolubilmente il tecnico al Napoli. Ed è un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei fan e che rappresenta un momento storico per il calcio italiano. Luciano Spalletti ha un tatuaggio dello stemma del Napoli sul suo corpo. Questa scelta dimostra un legame profondo e personale con la squadra e la città, e rende il suo incarico come CT ancora più significativo. Per la prima volta un ct della Nazionale ha il simbolo di un club tatuato sulla pelle, in questo caso lo stemma del Napoli.



Ora i tifosi si aspettano di vedere presto in campo con la maglia della Nazionale alcuni protagonisti del tricolore partenopeo. Non resta che attendere le prime convocazioni per capire quanto ci sia di vero nelle indiscrezioni di Mediaset.