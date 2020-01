Sky – Il Celta Vigo alza il prezzo, gli agenti di Lobotka a Castel Volturno

E’ un tira molla quello tra il Napoli e Celta Vigo. Sky fa sapere che Mourino ha alzato il prezzo per il calciatore, gli agenti di Lobotka sono a Castel Volturno.

Prezzo Lobotka – Mourino presidente del Celta Vigo ha alzato di nuovo le pretese. Secondo quanto riferito da Sky il Napoli ha alzato l’offerta arrivando a 18 più bonus, mentre ora il club galiziano chiede tra i 22 ed i 23 milioni di euro Un ulteriore variabile inserita in una trattativa che con il calciatore è praticamente chiusa, tanto che lo stesso slovacco sta spingendo per andare via. Gli agenti di Lobotka sono attesi a Castel Volturno per una riunione con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Direttore sportivo pronto a volare in Spagna per cercare di sbloccare definitivamente la trattativa. Per ora il Napoli si fa forte dell’accordo già blindato con il calciatore per forzare la mano di Mourino, ma bisogna ancora attendere.

Agenti Lobotka a Castel Volturno

Gennaro Gattuso sperava di avere il nuovo acquisto già per la sfida con l’Inter, possibilità che non si concretizzerà. Si parla di visite mediche già fissate per domenica, cosa che permetterebbe a Lobotka di essere in campo con la Lazio. Gli agenti di Lobotka a Castel Volturno sono un buon segnale per vedere la trattativa sbloccata, ma c’è ancora da lavorare. Il presidente del Celta Vigo gioca al rialzo col prezzo di Lobotka, ma non potrà tirare la corda all’infinito. L’offerta fatta da Aurelio De Laurentiis è quella definitiva: prendere o lasciare. Questo è quanto faranno altri emissari del club azzurro e del calciatore che sono in Spagna per recapitare il messaggio al club galiziano. Una manovra congiunta su due fronti per trovare una soluzione positiva. Intanto contro l’Inter sarà ancora emergenza per Gattuso che in difesa deve fare a meno di Koulibaly e Ghoulam, mentre a centrocampo sono ancora da verificare le condizioni di Fabian Ruiz.