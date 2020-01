Napoli quanti dubbi per la sfida con l’Inter: tra infortuni e incertezze

Il Napoli si avvia alla sfida con l’Inter con tanti dubbi per Gattuso. Il tecnico si deve districare tra infortunati e calciatori non al meglio.

Napoli-Inter si gioca allo stadio San Paolo di Napoli il 6 gennaio alle ore 20.45. Il Napoli ha tanti dubbi per la sfida con l’Inter. La lista degli infortunati per Gennaro Gattuso è di quelle importanti. Koulibaly è out, Maksimovic oggi ha svolto solo terapie, mentre solo personalizzato per Ghoulam e Mertens. Ieri Fabian Ruiz ha avuto la febbre ed oggi ha lavorato solo in palestra. Sicuramente Koulibaly non sarà della sfida, quasi impossibile riavere Makisimovic, così come Ghoulam. Qualche tentativo si farà per Mertens ma anche in questo caso è una missione difficilissima. L’unico che potrebbe essere recuperato è Fabian Ruiz, ma anche in questo caso si tratterebbe di un calciatore non in completa forma. Eppure senza l’arrivo di Lobotka i centrocampisti al Napoli scarseggiano.

Napoli, i dubbi per l’Inter: la soluzione di Gattuso

Gennaro Gattuso in questi giorni sta utilizzando il bastone e la carota con i suoi giocatore. Allenamenti intensi, ma senza sfinire i calciatori e tanto incitamento. “Pensate a divertirvi” ripete il tecnico che sa che il problema del Napoli è a livello mentale. I dubbi del Napoli in vista dell’Inter restano tanti. A centrocampo gli uomini sono contati con Elmas, Allan e Zielinski, a cui si aggiunge il giovane Gaetano. Senza Fabian sarà il brasiliano a prendere il ruolo di centrale, a meno che non si voglia proporre Elmas. In attacco Mertens sarebbe stata un’ottima alternativa a Milik oppure ad Insigne, ma da giorni il belga non fa un allenamento completo con la squadra. Spazio a Callejon, Insigne e Milik. In difesa Ghoulam oramai sembra un ricordo, mentre Koulibaly è out. Con Makisimovic fuori si darà spazio per forza a Luperto al fianco di Manolas con Mario Ruiz, Di Lorenzo e Meret.