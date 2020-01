Koulibaly al Psg, il prezzo non spaventa i francesi: la situazione

Koulibaly al Psg è più di un’idea per il dg Leonardo che sta sondando il mercato per il dopo Thiago Silva, difensore di 36 anni.

Proprio l’età è il nemico principale del difensore brasiliano, a cui scade il contratto a fine anno. Leonardo non è intenzionato a rinnovargli il contratto, per questo sta cercando un sostituto. Il Psg fa sul serio per Koulibaly, tanto che in Francia parlano di un interesse concreto che potrebbe essere agevolato dalla situazione del Napoli. Gli azzurri sono attardati in classifica e senza Champions League bisognerà fare delle considerazioni economiche. Qualche pezzo pregiato potrebbe partire e Kalidou Koulibaly è uno di questi. Aurelio De Laurentiis non lo lascerà partire per meno di 100 milioni di euro, cifra che non spaventa il club della capitale. Lo sceicco è pronto ad arrivare a quella cifra per portare un difensore che viene considerato tra i migliori in Europa.

Koulibaly al Psg: la situazione

Dalla Francia fanno sapere che Koulibaly al Psg non avrebbe problemi di ambientamento, dato che il giocatore parla perfettamente il francese. Un ulteriore ostacolo in meno per il club parigino. Attualmente il difensore senegalese è infortunato e rischia un lungo stop, una eventuale trattativa verrebbe intavolato comunque solo a fine anno. Le basi ci sono, anche perché Koulibaly da tempo è finito nel mirino dei top club europei: anche il Manchester City ed il Real Madrid ci stanno facendo più di un pensiero. Intanto a gennaio in Francia potrebbe andarci Ghoulam. Il Marsiglia resta in pressing sul calciatore, il Napoli prova a cercare il sostituto. Koutris è uno degli uomini che potrebbero fare al caso della SSC Napoli, ma non mancano le alternative come Rodriguez del Milan. Sempre per restare oltralpe nella serata di ieri si è parlato di un’offerta ufficiale del Napoli per Soumarè: 50 milioni per il centrocampista.