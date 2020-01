“Napoli contatti per Leondardo Koutris, può sostiture Ghoulam”

Il Napoli per sostituire Ghoulam pensa a Leondardo Koutris. Indiscrezione di mercato lanciata e ribadita da Alfredo Pedullà di SportItalia.

Leondardo Koutris – “I contatti del Napoli per il calciatore vanno avanti ” dice Pedullà che aggiunge: “Rispetto a quanto abbiamo raccontato già qualche giorno fa l’interesse per il calciatore è ancora vivo. Koutris piace al Napoli che sta intensificando i contatti“. Il contratto del calciatore scade nel 2021, cosa che agevola la trattativa degli azzurri per il terzino sinistro dell’Olympiacos. Secondo Pedullà il Napoli sta cercando una “soluzione per Ghoulam” e Koutris è una di queste, anche se è reduce da una “stagione nemmeno troppo felice“. Gli azzurri tengono d’occhio il mercato e dopo essersi portati avanti con l’affare Lobotka, ora si stanno cercando anche altre soluzioni. In questo caso si potrà procedere con maggiore calma rispetto alla trattativa per il centrocampista slovacco di proprietà del Celta Vigo.

Napoli su Koutris: dipende da Ghoulam

Il calciatore classe ’95 è un prospetto interessante, ma prima di affondare il colpo Cristiano Giuntoli deve sistemare la rosa. I contatti del Napoli con Leondardo Koutris raccontano di una società che vuole cercare una soluzione sulla fascia mancina, ma prima deve sistemare Faouzi Ghoulam. “Ad oggi il greco piace più di Rodriguez, la situazione va monitorata” dice Pedullà che aggiunge: “Molto dipenderà dal futuro di Ghoulam e Hysaj”. Prima di riuscire piazzare qualche colpo in entrata sulla fascia la SSC Napoli deve per forza di cose sistemare qualcosa in uscita. Il Marsiglia è sempre vigile su Ghoulam, ma per ora non ha ancora fatto un’offerta ufficiale. A gennaio è difficile riuscire a cedere in maniera definitiva un calciatore, quindi si potrebbe procedere con un prestito. Sperando anche anche di poter recuperare, si fisicamente che mentalmente l’algerino. Calciatore che con Sarri era diventato una freccia, ma che dopo gli infortuni non è ancora riuscito a tornare quello di una volta.