Napoli incontro per Amrabat, si chiude. Ecco la data

Napoli, incontro con gli agenti di Sofyan Amrabat. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Nicolò Schira. E’ già stata fissata la data.

Incontro decisivo tra il Napoli e gli agenti di Amrabat. Il calciatore del marocchino del Verona già da tempo è nel mirino della dirigenza della SSCN. L’appuntamento decisivo per chiudere l’affare è fissato per il 3 gennaio. In quella occasione gli emissari del club partenopeo metteranno nero su bianco gli ultimi dettagli. In questo modo il centrocampista marocchino potrà definirsi un giocatore del Napoli. L’accordo con il giocatore è già stato trovato: Schira fa sapere di un contratto di 4 anni a 1,5 milioni a stagione. Il giocatore resterà a Verona fino a fine stagione, pronto a vestire la maglia azzurra a partire dalla prossima. Una mossa a sorpresa quella del Napoli, in stile Inglese che col Napoli poi non ha mai giocato, ma ha fruttato comunque una plusvalenza alla società campana.

Incontro Amrabat: ecco le cifre

Durante l’ incontro per Amrabat il Napoli ufficializzerà anche la cifra che andrà a Verona. Quindici milioni di euro più uno di bonus per gli scaligeri, poi le visite mediche e la firma. L’affare a questo punto è slegato da Amir Rrhamani, difensore 25enne tra i migliori rubapalloni del campionato italiano. Il Napoli ha già trovato l’accordo di massima con il Verona, ma in questo momento la sensazione è che le due trattative viaggeranno separate. Anche in questo caso si parla di una trattativa in discesa, con il Verona che potrebbe ricevere altri 15 mlioni di euro per il difensore. Intanto si attende l’annuncio ufficiale di Stanislav Lobotka. Gattuso lo attende a Castel Volturno, con la speranza di poterlo trovare già in forma, magari per giocare contro l’Inter. Resta in piedi la trattativa per Koutris dell’Olympiacos. Affare che può decollare quando e se Ghoulam sarà ceduto in Francia, magari al Marsiglia.